Natalia Lacunza se sincera: 'No reniego de 'OT', pero mi carrera es mucho más que eso'

El festival Nevalia de Ron Barceló en Formigal ha sido el escenario perfecto para conversar con Natalia Lacunza. La artista navarra, que ha sabido forjar su camino tras 'Operación Triunfo 2018', explica a TVeo su evolución, poniendo énfasis en la importancia del descanso y dando pinceladas de su próximo proyecto musical.

Hace un par de veranos decías que necesitabas un descanso porque llevabas un ritmo de trabajo muy intenso. ¿Cómo estás ahora?

Pues he salido un poco de esa dinámica de no parar. Han sido dos o tres años superintensos en los que hacía todo a la vez: escribir, tocar, promoción... Y llega un momento en que sientes que estás dando energía sin parar y te agotas. Es muy fuerte cómo los eventos te drenan. Este último año y medio decidí enfocarme en componer y reducir los conciertos. Necesitaba recuperar fuerzas para lo que viene ahora.

¿Es compatible descansar y des-conectar con mantener una carrera musical en esta industria tan feroz?

No lo sé con certeza. Supongo que hay un punto en el que te arriesgas a desaparecer del foco, pero creo que también es una estrategia inteligente retirarse para volver con más fuerza. Parece que hay que estar constantemente presente, pero si tienes un proyecto musical genuino necesitas vivir experiencias para escribir sobre ellas. Así que creo que es importante preservar la energía para después dar el triple.

¿Qué otros riesgos o decisiones importantes has tomado en tu carrera?

Seguir mi instinto y no dejarme llevar por lo que se espera de mí. La industria tiene un ritmo frenético y es fácil perderse en lo que "deberías" hacer. Para mí, la inspiración y la autenticidad son lo más importante, y eso requiere tiempo y espacio.

Seis años después de 'OT', ¿te molesta que te sigan preguntando sobre el programa?

No, para nada. Hay muchos prejuicios sobre eso, pero estoy agradecida. 'Operación Triunfo' fue una experiencia increíble y es parte de por qué estoy aquí hoy. Claro que mi carrera no se reduce a eso, pero no me molesta hablar de ello. Lo que me incomoda es cuando se ignora todo lo que he hecho después.

¿Harías algo diferente si volvieras atrás en el tiempo?

Quizás escucharía menos voces externas. Lo más difícil ha sido mantenerme fiel a mi instinto sin autosabotearme. He cometido errores, claro, pero gracias a eso soy quien soy ahora y me siento más fuerte.

Dices que intentas separar la persona del personaje. ¿Cómo lo consigues?

No sé si lo consigo del todo. Mi nombre artístico es mi nombre real, y mi música soy yo. Mi psicóloga me insiste en que debo separar lo personal del trabajo, pero me cuesta. No puedo ponerme una máscara y fingir algo que no soy.

¿De qué trata tu próximo EP?

Habla del desencanto de la adultez temprana. Es ese momento en el que dejas de idealizar la juventud y te das cuenta de que la realidad no es como la imaginabas. También trata de la nostalgia. He pasado mucho tiempo peleando contra ella, pero en este disco la he abrazado completamente. Creo que la gente conectará mucho con eso.

¿Cómo eras en la adolescencia?

Con séptum, eyeliner largo y escuchando Billie Eilish compulsivamente. Pasaba mucho tiempo en mi mundo imaginario. Creo que la imaginación ha sido clave para llegar hasta aquí. Siempre he manifestado lo que quería y, de alguna manera, ha funcionado.

Si volvieras a imaginar el futuro, ¿cómo te ves?

Como una mujer increíble. Me considero lista y buena persona, y espero seguir siéndolo. También me gustaría ser más desinhibida y preocuparme menos por todo.

¿Te gustaba salir de fiesta en la adolescencia?

No mucho. Empecé a salir más cuando me mudé a Madrid. Ni siquiera bebía cerveza antes de eso. Creo que mis primeras copas fueron en 2019.

Si organizaras tu propio Nevalia, ¿qué artistas traerías?

Four Tet, Fred Again y Tokororo, sin duda.

¿Eres más de organizar fiestas o que te inviten?

Me encanta organizar. Soy capricornio y la producción está en mi ADN. Aunque a veces intento relajarme, siempre acabo organizando algo.

¿Con qué canción cerrarías una fiesta?

Con alguna de Amarae o con 'Massive' de Drake. Me encanta la electrónica suave y minimalista.

¿Y de las tuyas?

'La plata' o 'Si me llamas'. Son perfectas para cerrar una fiesta.

¿Alguna anécdota de fiesta que puedas contar?

Cantando 'Nada fue un error' en un karaoke. Fue en una fiesta de cumpleaños y fue un momento increíble, superdivertido.

Natalia Lacunza sigue evolucionando, encontrando el equilibrio entre su arte y su vida personal. Su próximo EP promete conectar con el público a través de la nostalgia y la madurez. Sin duda, seguiremos viéndola brillar.