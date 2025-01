'GH DÚO' revela a tots els nominats i salva dos concursants de la palestra

Aquesta nova setmana a 'GH DÚO' començava amb una llista de nominats més extensa del normal. Després de unes nominacions molt igualades, vuit són els concursants que es juguen la seva estada a la casa aquesta setmana. Manuel Cortés, Sergio Aguilera, José María Almoguera, Jeimy Báez, Óscar Landa, Maica Benedicto, Miguel Frigenti i Javi Mouzo s'enfronten al veredicte de l'audiència.

No obstant això, no tots coneixien el seu destí després d'acabar la gala passada. Javi Mouzo s'ha assabentat de la seva nominació en el debat d'aquest diumenge, davant del qual ha declarat que "no li sorprèn". Altres que s'han endut una sorpresa eren Sergio Aguilera i Manuel Cortés, que han sabut que estaven nominats encara que ells pensaven que eren immunes.

Ho han conegut quan Ion Aramendi els ha posat els percentatges. Encara que ells pensaven que els nominats eren sis, en veure els percentatges han pogut observar que n'hi havia més. "Hi ha vuit percentatges", ha exclamat sorprès Manuel Cortés, abans de conèixer que tant ell com el seu company s'unien a la llista.

Quant als percentatges, semblen seguir la tendència que ha marcat les expulsions fins ara. Hi ha un percentatge alt, que acumula el 43,4% dels vots, molt allunyat del segon i tercer més votat, amb un 20,3% i un 15,2% respectivament. Els segueixen un 9%, un 6,7% i, tancant la llista, tres percentatges ínfims, amb un 2,3%, un 1,7% i un 1,5%.

Finalment, Ion Aramendi ha començat la cerimònia de salvació. Seguint la temàtica de la prova setmanal, després de pronunciar les mítiques paraules de salvació els ha demanat córrer 1 km a les bicis estàtiques en 90 segons. Miguel Frigenti i Sergio Aguilera han corregut a les seves posicions, aconseguint superar el repte i guanyant-se el dret a conèixer els salvats.

Després d'aquest petit tràmit, Ion Aramendi ha donat a conèixer els dos salvats per l'audiència. Els escollits per l'audiència han estat Óscar Landa i Sergio Aguilera, els quals han acumulat la menor quantitat de vots i segueixen en el concurs.