'GH DÚO' anuncia un nou salvat i deixa el duel més igualat de l'edició

El d'aquest dimarts ha estat un 'Límit 48h' ple d'emocions. Els repescats, a excepció de Vanessa Bouza, han pujat a la casa de 'GH DÚO' i ja han protagonitzat les primeres tensions entre els concursants. Enmig del caos causat, l'expulsió segueix el seu curs i, com cada dimarts, s'ha celebrat la cerimònia de salvació.

Recordem que, després de la salvació de Óscar Landa en Debat d'aquest diumenge, només quatre concursants es jugaven l'expulsió. Miguel Frigenti, Romina Malaspina, Dani Santos i Sergio Aguilera segueixen a la palestra i, d'entre ells, coneixerem el sisè expulsat oficial de 'GH DÚO'.

Al principi de la gala hem pogut conèixer els percentatges cecs. Per primera vegada en aquesta edició, els vots semblen estar bastant igualats. El més votat acumula un 45% dels vots, seguit de prop per altres dos concursants amb un 24% i 26%. Molt allunyat, un quart nominat acumula només un 5%.

| Mediaset

A diferència de nominacions anteriors, els tres primers percentatges semblen estar bastant igualats. Un canvi de tendència en les votacions, en les quals fins ara l'audiència tenia molt clar el seu expulsat des del principi (amb percentatges entre 50% i 60% des de l'inici).

Recordem, que les nominacions d'aquesta setmana han vingut marcades per l'atrevida estratègia de Miguel Frigenti. Mentre que Dani Santos va ser nominat directe per ser el menys votat en l'expulsió en positiu, el grup de 'Els coneguts' va idear un pla per anar a per ell.

Aquest grup, format per Maica Benedicto, Óscar Landa, Romina Malaspina i Miguel Frigenti van decidir nominar-se entre ells. "És pura estratègia", explicava el periodista, "volem sortir els quatre contra un del seu equip per unificar el vot".

Finalment, ha arribat el moment de conèixer qui és el segon menys votat de la nominació, cosa que significa que aquesta nit podrà dormir tranquil. Tal com ha anunciat Ion Aramendi, Sergio Aguilera era el nom darrere d'aquest 5% i, per tant, surt de la llista d'expulsió.

Amb aquesta salvació, cosa que sembla no haver agradat a Romina Malaspina, amb qui manté una gran enemistat, són 3 els nominats que es juguen l'expulsió. Miguel Frigenti, Dani Santos i Romina Malaspina se sotmetran dijous al veredicte de l'audiència, on un es convertirà en el sisè expulsat oficial.