Les paraules d'Ion Aramendi que aclareixen quan es podria estrenar 'Supervivientes'

El retorn de 'Supervivientes' està cada cop més a prop. Encara que Telecinco encara no ha començat la seva campanya de promoció, Ion Aramendi ha deixat entreveure quan podria estrenar-se la nova edició del reality d'aventures. Una nova edició de 'Supervivientes' que sí tindria confirmat a Jorge Javier Vázquez com a presentador titular de les gales.

Durant la gala dels premis GenZ, celebrada aquest dilluns i presentada per Sandra Barneda i Xuso Jones, Ion Aramendi va ser preguntat sobre la seva actual etapa a Mediaset. El presentador es va mostrar entusiasmat amb els dos formats que lidera a Telecinco. D'una banda, el concurs diari 'Reacción en cadena', sobre el qual va afirmar estar "molt feliç", encara que va reconèixer la lluita per "intentar remuntar la dada d'audiència" en un moment complicat.

D'altra banda, també va abordar 'GH DÚO 3', on s'encarrega del debat dominical i la gala dels dimarts. Precisament, en parlar sobre l'actual edició del reality de convivència, va deixar caure una dada que podria revelar els plans de programació de Mediaset per als pròxims mesos.

| Mediaset

"Amb 'GH' molt bé, estem encantats, està sortint una edició molt xula i estem feliços. És veritat que és una edició més curteta, així que li estem traient espurna", va declarar davant els micros de l'agència GTres. Les seves paraules confirmen que la cadena ha dissenyat una edició reduïda de 'GH DÚO', igual que va passar l'any passat.

Per tant, si es manté la durada de dos mesos, 'GH DÚO' finalitzaria a començaments de març, cosa que donaria pas a l'estrena de 'Supervivientes' només una setmana després. D'aquesta manera, tot apunta que el format de supervivència arribarà a Telecinco a mitjans de març, amb el dijous 13 o dijous 20 com a possibles dates d'estrena. De ser així, s'avançaria a la finestra habitual d'abril.

Quant a la seva possible participació en l'equip de presentadors del programa, Ion Aramendi va descartar participar a 'Supervivientes': "No puc dir res. Jo encantat perquè el reality és un format que m'encanta. Tant de bo, però de moment no. Crec que no, no ho sé". Cal recordar que en l'última edició va ser Sandra Barneda qui va ocupar el seu lloc al capdavant de 'Conexión Honduras' els diumenges.