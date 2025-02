Telecinco comunica el futur de 'Reacción en Cadena' després de baixar en audiències

Telecinco aposta per l'estabilitat a les seves tardes. Amb la recent reestructuració de 'Tardear', encapçalada per Frank Blanco i Verónica Dulanto, quedava per definir el futur de 'Reacció en cadena'. Malgrat les seves males audiències després de la marxa dels Mozos de Arousa, Telecinco ha decidit seguir apostant pel concurs que presenta Ion Aramendi.

Recordem que, a 'Reacció en Cadena', dos equips han de resoldre diferents cadenes de paraules amb algun vincle entre si per intentar aconseguir el premi diari màxim de 150.000 euros. Aquests dos equips han de superar en una primera fase cinc jocs relacionant paraules, endevinant personatges o descobrint cançons. A continuació, competeixen a 'Complicitat guanyadora', un joc decisiu i eliminatori. Els seus guanyadors obtenen el dret a participar en la següent entrega i podran lluitar en la fase final per emportar-se els diners que hagin acumulat.

D'aquesta manera, en col·laboració amb Bulldog TV, Telecinco ha decidit produir 65 noves entregues del concurs que s'emet de dilluns a divendres a les 20:00 hores. Aquesta decisió recolza l'estratègia d'Alberto Carullo de mantenir l'oferta vespertina actual de la cadena, amb una graella que busca consolidar-se en la competitiva franja de la tarda.

| Mediaset

Aquesta renovació reforça el compromís de la cadena per una programació estable. Un moviment que se suma a la continuïtat de 'El diario de Jorge' i als recents canvis a 'Tardear', que segueix en el seu horari habitual malgrat la sortida d'Ana Rosa Quintana. Tant 'Reacció en cadena' com 'El diario de Jorge' comptaran amb 65 noves entregues, una mesura que els brinda marge per seguir creixent, malgrat portar mesos amb males audiències.

En el cas de 'Reacció en Cadena' va ser al mes de desembre, coincidint amb la sortida dels Mozos de Arousa, quan el concurs va començar a caure. Habitualment, el format d'Ion Aramendi aconseguia superar el doble dígit, i fins i tot es va ampliar la seva presència en graella a dissabtes i diumenges. No obstant això, en les últimes setmanes, 'Reacció en Cadena' s'ha mogut al voltant del 9% de quota de pantalla.