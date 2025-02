L'important canvi que anuncia 'GH DÚO' i marca un abans i un després en l'edició

'GH DÚO' anuncia un canvi que un punt d'inflexió en el rumb de l'edició durant la gala d'aquest dijous 6 de febrer amb Carlos Sobera. La competició per parelles per fi arriba a la seva fi per deixar pas al joc individual que centrarà aquesta nova fase del reality. Els concursants jugaran de forma individual, podent-se nominar entre tots, tenint en compte que el premi serà individual.

Aquest canvi marca un punt important en el rumb de 'GH DÚO'. Tot apunta que la final serà en un mes, tenint en compte que es preveu que l'estrena de 'Supervivientes 2025' sigui la primera setmana de març. D'aquesta manera, la recta final de 'GH DÚO' s'accelera perquè pugui començar el reality de supervivència a Telecinco.

A més, durant la gala de dijous, serà nit d'expulsió amb la sortida d'un dels nominats: Dani Santos, Miguel Frigenti i Romina Malaspina. A més, es comunicarà la resolució de la repesca. Un dels dos candidats, Àlex Ghita o Manuel Cortés, serà proclamat novament com a concursant de ple dret i es quedarà a la casa definitivament.

| Mediaset

Després de l'expulsió d'aquesta nit encara hi haurà nou concursants convivint a la casa de 'GH DÚO'. Per tant, no serà d'estranyar si en les pròximes setmanes es torna a produir alguna doble expulsió. Això ja va ocórrer la setmana passada, quan 'GH DÚO' va deixar fora de la competició a Manuel Cortés, que ara podria tornar a la casa, i a Jeimy Báez.

Els nominats visitaran la Sala de la Veritat per analitzar juntament amb els seus protagonistes diferents situacions que han tingut lloc durant la convivència. Per últim,els concursants de 'GH DÚO', excepte els candidats a la repesca, disputaran un joc per tractar d'aconseguir el privilegi de dormir a la suite. El guanyador també podrà aconseguir un poder extra abans que tots participin en la nova ronda de nominacions.

En audiències, la setmana passada, la cinquena gala de la tercera edició de 'GH DÚO' es va mantenir a Telecinco a un 13,6% i 848.000 espectadors. En l'access, l'express, es va quedar en un escuet 8,1% de share i 1.052.000 fidels.