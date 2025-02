Surten a la llum la relació actual de l'Andrea i en Joel després de 'La Isla de las Tentaciones'

Andrea i Joel han estat una de les parelles més comentades de 'La Isla de las Tentaciones', especialment després de la intensa foguera de confrontació que acaben de protagonitzar. No obstant això, la incertesa sobre el seu futur ha generat gran expectació entre els seguidors del reality. És per això que molts han intentat esbrinar què ha succeït amb ells després de l'experiència a República Dominicana.

Recordem que Joel va ser el primer a caure en la temptació amb Nataly, protagonitzant diversos petons i trobades al jacuzzi. No obstant això, després de moltes llàgrimes, Andrea va decidir sucumbir als encants de Borja i fins i tot van arribar a dormir junts. No obstant això, contra tot pronòstic, la parella va decidir abandonar junta 'La Isla de las Tentaciones'.

"T'estimo, tio. No et vull perdre, t'ho juro, no et vull perdre per res del món", va dir Joel davant Sandra Barneda abans d'assegurar que es volia anar juntament amb Andrea. La jove, per la seva banda, li va donar més misteri a l'assumpte: "M'he adonat que l'estimo un munt, però és que m'ha decebut tant...". No obstant això, finalment decidia anar-se'n de 'La Isla de las Tentaciones' amb Joel: "Encara que m'ha fet plorar molt, l'estimo a ell i l'escull a ell".

| Mediaset

D'aquesta manera, Kiko Matamoros ha estat l'encarregat de revelar l'estat sentimental de la parella a 'Ni que fuéramos', sorprenent molts seguidors del reality amb la seva revelació. "Avui dia, Joel i Andrea estan junts i feliços. Molt feliços, molt feliços", ha assegurat el col·laborador, deixant clar que de veritat han aconseguit superar la prova de 'La Isla de las Tentaciones' i han consolidat la seva relació sentimental.

Cal destacar que Telecinco emetrà el habitual retrobament sis mesos després de totes les parelles de l'edició una vegada finalitzada l'emissió dels programes gravats a República Dominicana. A més, posteriorment, els protagonistes també es tornaran a retrobar en un debat en directe de 'La Isla de las Tentaciones' presentat per Sandra Barneda. Serà llavors quan Andrea i Joel desvetllin com ha estat la seva relació després d'abandonar junts 'La Isla de las Tentaciones'.