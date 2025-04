'Supervivientes' revela un gir de 180º en la seva mecànica que els concursants no esperen

'Supervivientes' anuncia un gir inesperat que els concursants no esperen per a la setena gala, que s'emetrà aquest dijous 17 d'abril. La nit amb Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño arrencarà amb l'expulsió d'un dels tres concursants nominats aquesta setmana. Àlex, Carmen i Laura es juguen la permanència en el reality.

A més, amb la desaparició de Playa Misterio, l'aventura entra en una nova etapa en la qual es produirà un gir inesperat que sorprendrà uns desprevinguts supervivents. Tot apunta que 'Supervivientes' estrenarà una altra localització, tenint en compte que és poc probable que les expulsions ja siguin definitives des de les illes principals.

En el transcurs del programa tindrà lloc un nou joc de recompensa, titulat "La deriva dels déus". En aquest, els supervivents hauran de ficar-se a l'aigua per rescatar un tauló de fusta, travessar una sèrie de plataformes de diferents mides usant la fusta com a pont per arribar fins a la més petita i tirar el pont a l'aigua. En aquell moment, hauran de mantenir l'equilibri i sostenir-se dempeus durant 10 segons per donar la prova per finalitzada i parar el temps.

| Mediaset

En el Joc de líder, titulat "El potro del vertigen", els supervivents hauran de mantenir-se el màxim temps possible en una plataforma amb el peu abatible. Estaran penjats sobre el mar subjectant-se a un trapezi lligat amb una corda a la plataforma i sostinguts d'esquena. Progressivament, la plataforma s'anirà inclinant i es lliuraran uns centímetres de corda, sent l'últim supervivent a romandre en l'estructura el guanyador i nou líder de la setmana.

'Supervivientes' també prestarà atenció a l'estat d'ànim de Laura Cuevas, afectada després de la trobada amb Carlos, el seu marit, al Pont de la Concòrdia. A més, comptarà amb una entrevista amb Gala al plató en la qual efectuarà un balanç de la seva experiència en el concurs després de la seva expulsió definitiva. Com és habitual, els concursants finalitzaran la nit enfrontant-se a una nova ronda de nominacions, que deixarà un nou grup exposat a l'opinió de l'audiència.