Les audiències donen la notícia més inesperada a Laura Madrueño sobre 'Supervivientes'

Bones notícies per a Laura Madrueño després de les audiències d'aquest dimecres 16 d'abril. La presentadora, més enllà del seu paper en directe durant les gales, també està al capdavant cada dilluns i dimecres de l'‘Última Hora’ de ‘Supervivientes’. L'espai ha aconseguit millorar considerablement la franja respecte a les anteriors ofertes, tret de ‘La Isla de las Tentaciones’, però aquest dimecres ha aconseguit un èxit molt inesperat.

Davant la nul·la competència, l'‘Última Hora’ de ‘Supervivientes’ amb Laura Madrueño ha aconseguit liderar aquest dimecres en audiències. L'espai ha governat la seva franja d'emissió amb un just 9,6% de quota i 1.142.000 seguidors. Es tracta del programa més vist del dia a Telecinco i ha arribat a congregar 2,3M d'espectadors únics.

Cal destacar que la competència ha emès reposicions en tots els canals. ‘El Hormiguero’, per exemple, s'ha quedat en un 9,1% i 1.092.000 fidels a Antena 3, mentre que ‘La Revuelta’ ha caigut a un 7,7% i 904.000 espectadors a La 1. Per la seva banda, ‘First Dates’ ha marcat un bon 6,2% i 729.000 fidels, també per sota de les seves audiències habituals, mentre que la repetició de ‘El Intermedio’ ha caigut a un 3,6% i 423.000.

| Telecinco

D'aquesta manera, aquest dijous 17 d'abril, Laura Madrueño es posarà al capdavant, juntament amb Jorge Javier Vázquez, de la setena gala de ‘Supervivientes’. El reality és líder de totes les seves nits, però arrasa especialment amb un 22,6% i 1.528.000 televidents en la seva gala principal. Aquesta nit, ‘Supervivientes’ viurà l'expulsió d'un dels tres concursants nominats aquesta setmana: Álex, Carmen i Laura.

‘Supervivientes’ també abordarà l'estat d'ànim de Laura Cuevas, molt afectada després de la trobada amb Carlos, el seu marit, al Pont de la Concòrdia. A més, amb la desaparició de Playa Misterio, l'aventura entra en una nova etapa en la qual es produirà un gir inesperat que sorprendrà uns desprevinguts supervivents. Finalment, hi haurà una entrevista amb Gala al plató en la qual efectuarà un balanç de la seva experiència en el concurs després de la seva expulsió definitiva.