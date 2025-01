Qui és Álex Ghita, concursant de 'GH DÚO' i ex d'Adara Molinero?

El començament de l'any 2025 arriba acompanyat de noves sorpreses a Telecinco, i una és l'estrena de la nova edició de 'GH DÚO'. Aquest reality torna amb una nova edició de famosos disposats a lluitar pel gran premi. Entre ells es troba Àlex Ghita, que va ser el desè concursant confirmat de 'GH DÚO'.

"Molts esperàveu veure'm en un altre lloc, però vinc aquí a encendre la casa", va dir Àlex Ghita en el seu vídeo de presentació de 'GH DÚO'.

Àlex Ghita és conegut per la seva tasca com a entrenador personal, havent aconseguit destacar-se en el món de l'esport. Als seus 31 anys, ha sabut construir una sòlida carrera en la indústria del benestar físic. A més, a les seves xarxes socials reflecteix amb freqüència el seu amor per l'esport, compartint moments de la seva vida i la seva feina.

Malgrat que actualment resideix a Espanya, Àlex Ghita va néixer a Romania. Com ha relatat en diverses ocasions, diversos factors de la vida el van portar fins a la capital espanyola, on continua desenvolupant la seva carrera.

Encara que molts l'associen amb la seva carrera professional, també hi ha un aspecte personal que ha captat l'atenció del públic. Àlex Ghita és pare d'una nena, fruit d'una relació anterior, i és quelcom del que no dubta a compartir moments entranyables al seu compte d'Instagram. Aquesta petita s'ha convertit en un dels pilars més importants de la seva vida.

El vincle d'Àlex Ghita amb la televisió és, però, més antic del que molts podrien imaginar. La seva història amb el mitjà no es limita a la seva relació sentimental amb Adara Molinero. L'entrenador personal i la influencer van començar la seva relació a finals de 2023, encara que després de diversos alts i baixos, van decidir posar fi al seu noviazgo a començaments de 2024.

El que pocs recorden és que Àlex Ghita ja havia tingut el seu primer acostament a la televisió deu anys abans. El jove va participar a 'Mujeres y hombres y viceversa', presentat per Emma García. Als seus 19 anys, va aparèixer al programa amb l'objectiu de conquerir Andrea Ferrari, encara que el seu veritable interès sempre va ser encaminar el seu futur al món de l'esport.