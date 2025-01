Telecinco anuncia la tornada de 'La Isla de las Tentaciones', amb una novetat històrica

Cinc parelles, en diferents moments de les seves relacions i disposades a posar a prova el seu amor, protagonitzen el retorn de 'La Isla de las Tentaciones'. El pròxim dilluns 6 de gener torna a Telecinco el reality amb Sandra Barneda al capdavant. I ho fa amb novetats que sorprendran els seus participants en la seva intensa experiència a la República Dominicana.

Les noves parelles protagonistes de 'La Isla de las Tentaciones' se sotmetran a la temptació que suposa conviure per separat en dues luxoses viles juntament amb un grup de solters i solteres que desembarcaran abans que mai disposats a conquerir-los.

El seu dia a dia a Villa Playa i Villa Montaña; les seves passions, pors i inseguretats; les seves decisions en moments clau; i el respecte als límits que marca l'amor seran narrats amb tot luxe de detalls en el programa. A més, seran analitzats per experts i exparticipants a 'El Debate de las Tentaciones' que també conduirà Sandra Barneda en exclusiva a Mitele PLUS.

| Mediaset

Estan fets l'un per l'altre? Seran capaços de resistir a la temptació o sucumbiran a ella? Serà l'aventura de les seves vides o es convertirà en el pitjor dels seus malsons?

Una de les grans novetats de la vuitena edició de 'La Isla de las Tentaciones' seran les fogueres mixtes. Per primera vegada en la història del reality, dues de les fogueres comptaran amb la presència barrejada dels protagonistes de les dues viles. Això depararà que vegin junts imatges rellevants de la seva experiència.

També hi haurà un retorn als orígens de la llum de la temptació. Aquest icònic element del format, que tantes emocions desperta en els seus protagonistes quan s'activa, serà una única llum. Per tant, no oferirà cap pista de qui ha creuat els límits marcats prèviament per les parelles i que depararà tot tipus d'especulacions a les viles.

També per primera vegada i molt a prop de començar l'experiència, solters i solteres desembarcaran literalment a la platja sorprenent les parelles i exhibint tot el seu poder de seducció. A més, la ja tradicional figura del solter VIP entrarà en escena abans que mai en aquesta edició. Tres coneguts personatges sorprendran amb la seva irrupció en la cerimònia dels solters, sembrant encara més dubtes en algunes de les parelles.

Finalment, hi haurà la primera foguera de confrontació excepcional. Abans que entrin en joc les primeres fogueres oficials de 'La Isla de las Tentaciones', una de les parelles demanarà una foguera de confrontació de manera excepcional.