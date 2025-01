Preocupació per l'estat de Carmen Borrego després de demanar abandonar 'Vamos a ver'

Carmen Borrego es va convertir en una de les grans protagonistes de 'Vamos a ver' d'aquest dimecres, 8 de gener. La col·laboradora ha acudit a l'espai matinal de Telecinco per abordar un dels moments més delicats de la seva vida personal. Carmen Borrego va ser convidada per respondre a les declaracions realitzades pel seu fill, José María Almoguera, la nit anterior.

Durant la seva participació a 'GH DÚO: Límite 48 hores', es va sincerar com mai abans sobre la crisi que travessa la seva relació amb la seva mare. L'esperat testimoni de José María Almoguera va generar una gran expectació entre l'audiència, situant Carmen Borrego al centre de totes les mirades. Un tema que va marcar l'obertura del club social del programa.

Tanmateix, el que prometia ser una jornada d'anàlisi i confessions va acabar de manera inesperada a causa de l'estat de salut de la tertuliana. Segons van explicar a 'Vamos a ver', Carmen Borrego no es trobava bé físicament. Una cosa que va quedar en evidència quan, al límit de les dues de la tarda, va aprofitar l'última pausa publicitària per comunicar a la direcció del programa la seva intenció de retirar-se.

| Telecinco

Incapaz de continuar, Carmen Borrego va demanar abandonar el plató de 'Vamos a ver' abans d'hora, un fet que l'equip va respectar. A la seva tornada de la pausa publicitària, Joaquín Prat va prendre la paraula per explicar l'absència de Carmen Borrego al sofà del programa i aclarir la situació als espectadors. "Com que ahir va estar a 'GH DÚO' fins a altes hores de la matinada, ens ha demanat marxar-se", va comentar Joaquín Prat.

"Estava malalta", va afegir Verónica Dulanto, reforçant la idea que Carmen Borrego no es trobava en condicions de continuar a 'Vamos a ver'. Per cobrir la seva absència, el programa va comptar amb la incorporació d'Antonio Rossi, que va prendre el seu lloc al sofà del programa. Joaquín Prat ho va presentar en directe: "S'ha marxat, però afortunadament Antonio Rossi s'incorpora". Per la seva banda, el veterà col·laborador va assumir el seu rol amb humor i va assenyalar: "Jo sóc el substitut".