Ningú esperava la proposta de Carmen Borrego a Adara a 'GH DÚO' que afecta el seu fill

La relació entre Carmen Borrego i el seu fill, José María Almoguera, ha estat un dels temes recurrents en els últims mesos. Després dels tensos episodis protagonitzats pel jove i la seva exdona, Paola Olmedo, mentre la seva mare estava a 'Supervivientes', sembla que mare i fill han començat a sanar el seu vincle. Aquest canvi es reflecteix en les paraules més calmades i afectuoses que tots dos comparteixen últimament.

Durant 'GH DÚO: Límite 48 Horas', Carmen Borrego va dedicar unes afectuoses paraules al seu primogènit que evidencien aquest acostament. "Els primers dies vaig estar preocupada, fins i tot vaig plorar. Em va donar la sensació que estava sol, que no s'estava adaptant", va confessar Carmen Borrego, mostrant la seva inquietud inicial per l'entrada del seu fill al reality.

La col·laboradora va continuar elogiant el seu fill, José María Almoguera: "Vull que se'l conegui perquè és un bon tio. Conèixer en José és conèixer la noblesa. M'he passat tants dies sense veure el meu fill que prémer un botó i veure'l és la millor sensació".

| Mediaset

A més, va expressar la seva tranquil·litat en saber que el seu fill no està fent servir la moto i va assegurar que no tem pel que pugui sorgir a "la corba de la vida", perquè ell ha tingut una vida feliç. "Em sembla que José María és un padraç i que el pitjor que portarà és no veure el seu nen", va concloure.

El moment més inesperat de la nit a 'GH DÚO' va arribar quan Ion Aramendi va treure a la llum una curiosa proposta de Carmen Borrego a Adara Molinero, també present al plató. "Dius que la veus per al teu fill", va comentar el presentador, provocant la sorpresa de tots al plató de 'GH DÚO'.

Carmen Borrego, sense titubejar, va confirmar la suggerència amb un somriure: "Jo la veig per al meu fill. Amb ella sempre m'he portat bé". Adara Molinero, visiblement divertida, va respondre amb un somriure còmplice i va afegir: "Doncs, escolta, el veig molt bon noi i és guapet. Li he preguntat l'alçada i és alt".