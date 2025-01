José María Almoguera fa plorar a Carmen Borrego pel que explica a 'GH DÚO'

José María Almoguera va inaugurar l'esperada corba de la vida a 'GH DÚO', deixant el públic i la seva mare, Carmen Borrego, profundament commoguts. En el seu relat, el jove es va obrir en canal, repassant els moments més feliços i dolorosos de la seva vida. Un repàs en el qual va incloure el seu matrimoni, l'arribada del seu fill, les pèrdues familiars i els conflictes que el van allunyar de la seva mare.

José María Almoguera va començar recordant la seva història d'amor amb la seva exdona, Paola Olmedo, amb qui comparteix un fill: "Jo vaig conèixer la meva dona i va ser una cosa meravellosa. Em vaig casar enamoradíssim i pensant que era per sempre. No ho va ser però gràcies a ella vaig poder tenir la meva família", va expressar, visiblement emocionat.

Malgrat la seva inesperada separació, José María Almoguera va destacar la importància del seu fill en la seva vida: "El millor moment de la meva vida sens dubte, per això està tan amunt. El meu fill continua sent el millor moment de la meva vida però de sobte van venir coses molt dures".

| Mediaset

El divorci va ser un altre cop significatiu en la seva vida: "Va ser molt dur. Jo em vaig divorciar estimant la meva dona. Actualment som amics, espero que ho continuem sent durant molt de temps, però es trencava la família que havíem creat i va ser dur".

L'allunyament de José María Almoguera amb Carmen Borrego

Entre aquestes dificultats, José María Almoguera va recordar amb gran dolor la pèrdua de les seves dues àvies, a qui va descriure com a pilars fonamentals. "Vaig tenir la defunció de les meves dues àvies, dos pilars de la meva vida, de la meva educació. Estava molt unit a elles, a les dues per igual, les estimava com als meus pares. Les meves àvies han estat allà sempre que les he necessitat, fins i tot no necessitant-les", va confessar.

En la seva corba de la vida a 'GH DÚO', José María Almoguera també va abordar les tensions familiars que van marcar l'últim any, especialment l'allunyament amb la seva mare. "Aquest 2024 va ser molt dur, molt pes, que em va generar problemes familiars, amb la meva mare. Quan ho vaig dir molta gent es va tirar a sobre meu quan no sabien de què anava el tema. No m'entenien i tampoc volien entendre'm. És més fàcil criticar que posar-se a la pell", va afirmar contundentment.

| Mediaset

No obstant això, José María Almoguera també va destacar com va aconseguir sortir endavant amb el suport del seu pare i alguns amics. "Ha estat tant, tant que jo he arribat a estar deprimit, a tocar fons, no tenir ganes de res. Però amb ajuda d'unes poques persones, fonamentalment del meu pare i d'alguns amics, he tirat cap amunt, tant com en la meva infància", va relatar.

En parlar del present, José María Almoguera es va mostrar amb optimisme: "Torno a estar en un moment en què tinc moltes coses per fer. Molts projectes que he complert i altres per fer, entre ells estar aquí. També tornar a reprendre la relació amb la meva família i amb part de la família de la meva mare que durant algun temps no l'he tinguda".

El moment més emotiu va arribar quan va dedicar unes paraules a la seva mare: "Jo he viscut sempre per als altres, per als meus amics, per a la meva família... En aquest moment vaig necessitar començar a viure una mica per a mi. Espero reprendre aquest contacte familiar i que no sigui massa tard. Hi ha altres coses que no són reparables, però espero que sí es pugui tornar al que teníem abans".

Al plató, Carmen Borrego no va poder contenir l'emoció en escoltar el seu fill, mostrant-se commoguda i agraïda per les paraules del seu fill. "Estic orgullosa que hagi tingut el valor de dir el que sent. L'important és que ens estem acostant a poc a poc i, encara que el camí sigui llarg, hi ha voluntat per ambdues parts", va comentar entre llàgrimes.