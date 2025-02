L'important anunci de 'GH DÚO' que afecta directament a l'expulsió

Telecinco anuncia un canvi inesperat que afecta els nominats de 'GH DÚO'. Només queden dues setmanes perquè es visqui la gran final del reality de convivència presentat per Carlos Sobera. No obstant això, 'GH DÚO' ha decidit accelerar encara més la seva recta final, amb la sortida abans del que s'esperava d'un dels seus concursants.

Aquest dimarts, 'GH DÚO' oferirà una emocionant entrega en la qual un dels dos nominats, Álex Ghita o Romina Malaspina, posarà fi al seu comentat pas per la casa. Serà aquest 25 de febrer en la nova gala de 'GH DÚO: Límite 48 Horas que Ion Aramendi presentarà a Telecinco.

Les sorpreses no cessen a la casa de Guadalix de la Sierra, que aquest dimarts acollirà una nova i inesperada expulsió per als concursants. Després de l'eliminació d'Álex Ghita o Romina Malaspina, l'expulsat acudirà a plató per repassar els moments més significatius del seu pas per 'GH DÚO' i acomiadar-se dels seus companys.

Així mateix, es donarà a conèixer la llista definitiva de finalistes i s'obrirà la votació per triar el guanyador d'aquesta edició. Els concursants, per la seva banda, rebran la comunicació oficial d'aquesta llista. Un familiar de cadascun d'ells connectarà amb la casa per argumentar per què el candidat que defensa ha de guanyar.

Recordem que actualment segueixen a la casa, juntament amb els dos nominats, José María Almoguera, Maica Benedicto, Marieta Díaz, Óscar Landa i Sergio Aguilera. A més, al llarg de la vetllada, es donaran a conèixer els primers percentatges i els concursants veuran imatges de la seva convivència.

D'altra banda, els participants hauran de mostrar les seves dots televisives en la nova prova setmanal de 'GH DÚO'. Hauran de dur a terme els seus propis programes de televisió, sortejar sorpreses i imprevistos.

En audiències, el debat dominical, va ser líder de la seva franja de 23:41h a 02:01h amb un 11,9% de quota i 640.000 seguidors. El programa presentat per Ion Aramendi va congregar al llarg de la seva emissió 1.576.000 espectadors únics. D'aquesta manera, va començar en un escuet 7,9% per acabar en un 19% de quota.