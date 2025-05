Alessandro Lequio sentencia Terelu Campos després d'anunciar el seu retorn a 'Supervivientes'

El retorn de Terelu Campos a 'Supervivientes' continua donant molt que parlar després d'anunciar-se divendres passat. Després d'abandonar fa dos mesos la seva estada a l'illa, ara la col·laboradora torna amb una missió molt especial, en plena unificació. Un retorn que ha estat motiu de debat al plató de 'Vamos a ver' aquest dimecres.

D'aquesta manera, Alessandro Lequio va començar el debat amb humor: "L'anterior no va ser salt des de l'helicòpter, va ser llançament des de submarí, no hi va haver salt". "Si vas de dalt a baix és perquè hi ha salt", defensava Joaquín Prat a Terelu Campos a 'Vamos a ver'. No obstant això, Alexia Rivas s'unia a les burles: "Va estirar el peu i va caure a l'aigua".

"Tampoc esperarem que Terelu es llanci des de 30 metres com Anita", afegia Alexia Rivas. I és que, segons recordaven al plató de 'Vamos a ver', Terelu Campos només va saltar de dos metres i mig l'anterior vegada, encara que ara té intenció de repetir.

| Mediaset

"Perquè Terelu, venint d'on ve, cosa que ha quedat més que evident en el seu pas per 'Supervivientes', no cal més que veure les cicatrius que té al seu cos; es llanci des de dos metres i mig crec que té molt mèrit i que ho torni a fer també", explicava Joaquín Prat.

"Dos metres i mig des d'un trampolí són dos metres i mig, no és cap tonteria", afegia Pepe del Real, donant suport a la col·laboradora. No obstant això, Alessandro Lequio el tallava bruscament: "Deixa de dir tonteries". "Mai un aïllament va fer tant de bé. Li ha anat molt bé estar a 'Supervivientes'", afegia el col·laborador.

"El paper de Terelu Campos anirà més enllà de la clau imagino, perquè passi uns dies a l'illa i convisqui amb ells haurà de fer alguna cosa. No arribarà i només els donarà la clau", teorizava Antonio Rossi. "La missió em fa olor d'un revulsiu total en la convivència", concloïa Alessandro Lequio el debat al plató de 'Vamos a ver'.