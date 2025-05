Antonio Rossi assenyala la família de Manuel després del que s'ha vist a 'Supervivientes'

La tornada de Manuel González de 'Supervivientes' ha estat envoltada de polèmica. Poc abans de ser expulsat, la seva germana, Gloria, li va revelar a l'illa que Gabriella, la seva nòvia, li hauria estat infidel, cosa que va provocar una guerra a Espanya. És per això que la seva arribada al plató de 'Supervivientes' no va ser més relaxada, amb els seus familiars decidint abandonar el plató en ple directe.

Aquest tema ha estat debatut al plató de 'Vamos a ver', amb Alejandra Rubio amb una opinió clara: "És una vergonya com tracten a Gabriella, no s'ho mereix. Li diria des d'aquí que fugi, perquè si la família la tracta així no sé el que li espera. No ha fet absolutament res aquesta nena, només gaudir i tenir la seva vida estant Manuel en un reality, que és sortir amb les seves amigues, i això no és res dolent".

"Veient l'historial de Manuel, si li hagués posat les banyes tampoc hauria passat res", deia Joaquín Prat, davant l'opinió d'Antonio Rossi: "El que fa la família és pitjor. És pitjor aixecar-se i marxar que quedar-se. Quan li falten el respecte al seu fill és quan s'aixequen i el posen en una situació que no l'haurien posat si s'haguessin quedat".

| Mediaset

"Si s'haguessin quedat la que s'hauria muntat allà hauria estat marinera. Eren maleducats... La germana de Manuel es va posar a increpar els col·laboradors i a tothom. L'educació brilla per la seva absència", explicava Alexia Rivas, present al plató de 'Supervivientes'. "És xunga, es posa a contestar malament. Em va semblar un moment molt violent i Manuel ens mirava als col·laboradors demanant ajuda", afegia la col·laboradora.

"Manuel ha de treure una lliçó de tot això: la família millor lluny. Més si no saben respectar el seu propi fill o germà.Després de dos mesos fora que vagin i muntin aquest pollastre al plató és per dir una i no més", deia Pepe del Real. "Jo aquí el que veig són ganes de tele, ho veig molt forçat", concloïa el debat Joaquín Prat.