Joaquín Prat diu el que molts pensen del concurs de Montoya a 'Supervivientes'

Tot i que ha perdut força en les últimes setmanes, Montoya continua sent un dels grans protagonistes de 'Supervivientes'. El jove està allunyat pràcticament de tot el grup i els seus suports a l'illa són Anita i Carmen Alcayde. Una actitud que ha estat analitzada al plató de 'Vamos a ver' de Joaquín Prat.

"Volia anar d'estrella i s'està adonant que ha de competir amb els seus companys i això ja no li fa tanta gràcia", sentenciava Alessandro Lequio. "Volia anar d'estrella i s'ha estavellat. Sortirà i veurà que té a les xarxes socials 50.000 seguidors menys, que la seva imatge està pels terres perquè jo ho veig, no està agradant gens", afegia Alexia Rivas.

"I quan tens 50.000 seguidors menys et pots aixecar del llit?", preguntava amb ironia Joaquín Prat. "Una persona com Montoya que només viu d'això serà una cosa important. Per a algú que té un ofici i un benefici no ho sé", responia Alexia Rivas.

| Mediaset

Una opinió que compartia Pepe del Real: "Si viu de campanyes, que ell en va fer diverses un cop acaba 'La Isla de las Tentaciones', si la seva imatge baixa no et contracten". "No hi ha publicitat dolenta", responia Joaquín Prat. No obstant això, Alessandro Lequio donava una altra visió: "L'important no és el número, sinó l'engagement, així que compte".

"A mi el que em crida l'atenció és l'impacte que ha tingut en l'espectador el concurs que va fer Anita a 'La Isla de las Tentaciones' i ara, que és inversament proporcional al de Montoya. Montoya surt com la víctima, gairebé l'heroi d'Espanya, i flac a favor li està fent 'Supervivientes'. I Anita tot el contrari", sentenciava Joaquín Prat.

D'aquesta manera, Antonio Rossi opinava en la mateixa línia a 'Vamos a ver' i assenyalava el veritable motiu d'aquest canvi. "Perquè estem veient que en el dia a dia, no és que exploti, és que és així. Ho sent, ho viu", concloïa el col·laborador.