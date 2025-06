Preocupació per les primeres imatges de Montoya després de dies desaparegut

Després de diversos dies sense rastre de Montoya, aquest dimarts s'han produït les primeres imatges del finalista de 'Supervivientes'. La premsa, concentrada des de fa dies davant del seu domicili familiar a Utrera (Sevilla), ha aconseguit captar la seva reaparició després d'una desconcertant absència que va començar dijous.

Des de llavors, el silenci ha estat absolut. Montoya es va esfumar de l'escena mediàtica sense passar per la festa de comiat de 'Supervivientes', ni pel debat definitiu de diumenge. Una retirada que ha despertat inquietud entre seguidors i mitjans, alimentada per la seva manca d'activitat a les xarxes socials i la seva negativa a donar explicacions.

L'escena, emesa a 'Vamos a ver', mostra Montoya sortint de casa cobert amb gorra i ulleres de sol, visiblement seriós, i pujant a un vehicle que l'esperava. En aquests pocs segons, els reporters van aconseguir formular algunes preguntes: "Com estàs?", "se't troba a faltar", "quan tornes a la tele?" o "és veritat que estàs rebent tractament?". Cap va obtenir resposta, ja que el jove no va articular cap paraula, mantenint una actitud freda i distant.

| Mediaset

El seu aspecte també ha generat comentaris.Capcot, completament cobert i evitant el contacte visual, la seva imatge dista molt del rostre que els espectadors coneixen. Tot apunta a un deteriorament anímic que hauria motivat el seu allunyament sobtat.

Segons van revelar a 'Supervivientes', hauria estat una recomanació mèdica la que ha motivat la seva desconnexió de la vida pública. De moment, no es contempla el seu retorn als platós, i tampoc sembla que hi hagi intenció d'oferir declaracions en els pròxims dies.

Recordem que Montoya ha viscut dues experiències televisives d'enorme intensitat en un curt període de temps: primer a 'La isla de las tentaciones', i després a 'Supervivientes'. Tot i que partia com un dels grans favorits, el desenllaç del reality i el gir en l'opinió pública semblen haver-lo deixat tocat. Alguns apunten a una gran decepció personal, que no entendria per què no ha guanyat, ni com ha canviat tan radicalment la percepció que es tenia d'ell.