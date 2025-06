Pepe del Real assenyala el futur de Pelayo Díaz després del que ha passat a 'Supervivientes'

'Supervivientes' ha arribat al final i els concursants han intentat solucionar alguns dels conflictes que han arrossegat durant aquests mesos.El debat final va unir de nou tots els participants, amb la gran absència de Montoya al plató. Al plató de 'Vamos a ver' han debatut sobre aquest tema, posant èmfasi en l'actitud de participants com Pelayo Díaz, Álvaro Muñoz Escassi, Álex Adrover o Anita, entre d'altres.

"Sense més, si ja no s'han de tornar a veure. Adeu-siau, el concurs s'ha acabat, que us vagi molt bé la vida a tots", començava el debat Joaquín Prat. "Escassi va estar impecable", deia Alejandra Prat al plató de 'Vamos a ver'.

"Però hi ha maneres i maneres d'acabar, bé com ho ha intentat fer Escassi o malament, com ha fet Pelayo, que està donant canya tota l'estona. Crec que li ve de gust i bé perquè crec que li ve de gust estar assegut en un sofà donant canya", opinava Pepe del Real.

| Mediaset

"Sap que li està beneficiant aquesta imatge de malote i mentre Escassi està parlant amb el cor, sabent que s'ha equivocat i ha sabut reconduir la situació. Alguns porten el dol amb una fulla de ruta marcada i el dolor no és el mateix que els que estan patint a casa de veritat", afegia Kike Calleja en directe.

"En l'enfrontament amb Álex Adrover al final t'adones que té molta raó en la part de l'educació. Estan parlant, tenint una conversa, l'Anita es gira i se'n va. Això no es fa, mentre t'estan parlant et pots esperar", sentenciava Alejandra Prat.

"Heu pronunciat diverses vegades la paraula dol, no et sembla una mica exagerat? Sincerament, em sembla ridícul. Han anat a un concurs, a guanyar diners, i tu parles de dols. Els dols són uns altres, fem servir una altra paraula, desencant o decepció, perquè personalment m'ofèn que feu servir aquesta paraula per parlar de Montoya quan probablement és a casa perquè no li ha vingut de gust anar a un programa de televisió. Dol de què?", concloïa Alejandro Lequio el debat a 'Vamos a ver'.