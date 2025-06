Alexia Rivas sentencia directament Montoya per desaparèixer després de 'Supervivientes'

L'absència de Montoya al debat final de 'Supervivientes' ha estat el més comentat de la nit. El jove, per prescripció mèdica, no va acudir al programa presentat per Carlos Sobera. És per això que al plató de 'Vamos a ver' han debatut sobre la realitat dels problemes de Montoya després de sortir de 'Supervivientes'.

"No és bonic qüestionar el temps que un necessita per superar un dol. Cadascú ho gestiona com pot, que ja és. El temps que potser té Laura Cuevas no és el de Montoya, jo, o Alessandro Lequio", arrencava el debat Joaquín Prat.

"Sobretot perquè Montoya tampoc ha tingut el seu temps. Va sortir de 'La Isla de las Tentaciones' i directament va entrar a 'Supervivientes'. Crec que el que li ha passat és que tot l'ha sobrepassat. Ha sortit fora i està perdut per allò de les 'Tentaciones', allò de l'Anita, la seva fama, ara que no el volen... Crec que ha tingut un còctel al cap que ha fet pum", explicava Adriana Dorronsoro al debat a 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Alexia Rivas criticava Montoya: "De 'La Isla de las Tentaciones' va sortir molt content perquè l'estimava tot Espanya, era el rei i ens feia molta gràcia. De 'Supervivientes' surt una mica més trist perquè la seva imatge no és la mateixa, que és la diferència. De 'La Isla de las Tentaciones' va sortir i va anar directe a 'Supervivientes', no li va tremolar el pols, ni es va despentinar, s'hi va ficar directament, si tan malament estava..."

"Crec que Montoya és més sensible i l'ha sobrepassat en un moment donat. Montoya esperava haver guanyat el concurs", afegia Alejandra Prat.

"Que vagi a 'Supervivientes' no vol dir que estigués bé, malament o regular. És una proposta de televisió que per descomptat accepta una persona que des de fa molts anys es volia dedicar a això i no sé què té de dolent. Aquesta història per nosaltres ha estat televisió, entreteniment, tot Espanya ha estat enganxada a aquesta parella, però per ells ha estat la seva vida real. El que han viscut, ho han viscut de veritat", sentenciava Sandra Aladro.