L'inesperat comunicat de Gala Caldirola després de ser expulsada de 'Supervivientes'

38 dies és el temps que ha aguantat Gala Caldirola a 'Supervivientes'. Encara que va tenir un començament bastant potent,la concursant es va anar desinflant amb les setmanes fins a convertir-se en l'última expulsada oficial d'aquesta edició. Una expulsió que ella mateixa va acabar demanant a l'audiència i que fins i tot va acabar celebrant quan la van comunicar.

"Volia marxar bé, no volia renunciar però jo veia que ja arribava al meu límit", confessava l'ex tronista de 'MYHYV', que és tota una experta en realities. Encara que aquest se li ha entravessat, la jove compta amb una gran base de seguidors amb qui es comunica a través de les seves xarxes socials. Per això, Gala Caldirola ha publicat al seu Instagram un comunicat dirigit als seus fans en el qual explica la seva veritable opinió sobre 'Supervivientes'.

| Mediaset

Comunicat de Gala Caldirola

Després de diversos dies a Espanya i tornar a retrobar-se amb els seus éssers estimats, Gala Caldirola ha aprofitat per tornar a les seves xarxes socials. Per descomptat, ho ha fet fent menció directa al concurs, publicant un vídeo recopilatori dels seus millors moments a Hondures.

"Després de 38 dies a la platja he tornat a casa. No tinc paraules per agrair i resumir el GRAN que ha estat aquesta experiència a 'Supervivientes'", es podia llegir en la descripció del vídeo. La model ha recordat els moments més bonics viscuts amb els seus companys, però també ha aprofitat el moment per fer autocrítica.

"M'hauria agradat poder ser una mica més forta, sé que a molts us hauria agradat seguir veient-me allà i ho agraeixo de cor", sentenciava l'ex supervivent. "Encara estic aterrant en la realitat i de moment l'únic que puc dir és GRÀCIES", expressava la model, molt agraïda per l'oportunitat.

Així, la concursant es despedeix d'una experiència per a la qual assegura haver entrat amb moltes ganes. No obstant això,les condicions extremes d'Hondures van acabar passant-li factura i li van fer acabar la seva aventura molt abans del que esperava.

"Fa un parell d'anys vaig tenir un període on vaig començar a tenir crisis de pànic. Jo em vaig tractar, vaig aconseguir estar bé, tranquil·la i vaig decidir tornar a iniciar les aventures d'entrar en realities", explicava. "Aquest és el tercer reality que faig en l'últim any i mig però encara que físicament i emocionalment tinc moltes ganes d'estar aquí, mentalment no estava preparada", va confessar la jove el dia de la seva expulsió.