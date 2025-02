Miguel Frigenti treu els draps bruts de José María Almoguera a 'GH DÚO'

L'ambient a la casa de 'GH DÚO' està més caldejat que mai. La rivalitat entre ambdós bàndols de la casa cada cop és més tensa, donant pas a enfrontaments cada cop més ferotges. Miguel Frigenti ha estat un dels grans protagonistes d'aquestes tensions. Després de les seves discussions amb María Sánchez i Dani Santos, amb qui ja no es suporten, ha estat el torn de José María Almoguera.

No és el primer enfrontament entre el fill de Carmen Borrego i el periodista. Miguel Frigenti ja li havia retret que se sentís el "pare del grup", acusant-lo de donar lliçons de moral. Per la seva banda, José María Almoguera l'acusava de causar problemes i de maleducat. Tanmateix, l'enfrontament que hem pogut veure en el debat d'aquest diumenge amenaça amb canviar la seva relació per sempre.

Tot ha començat amb una baralla entre el jove de les Campos i Òscar Landa, un dels grans aliats de Frigenti. De nou, José María Almoguera tornava a retreure-li a un dels seus companys que perdés les formes i que cridés. Davant d'això, Miguel Frigenti no ha pogut evitar respondre-li.

"Deixa de donar exemple, perquè no ets exemple de res", l'ha recriminat a crits, que també l'ha acusat de "anar de capellà". Segons ha mantingut el periodista, el jove de les Campos està fent un paperot i que vol anar de bo per agradar a l'audiència.

| Mediaset

Davant d'això, José María Almoguera no s'ha quedat callat, atacant-lo de nou per la seva falta d'educació. "Ja s'ha vist com t'han educat...", li ha comentat irònicament, davant dels crits del periodista, que deia haver perdut ja els nervis amb "el bonisme".

El periodista ha tornat a embestir contra el fill de Carmen Borrego, acusant-lo de voler fer-se 'DeViernes' i de vendre la seva vida. "Tu estàs aquí perquè no et truquen de cap lloc", li ha respost José María Almoguera, acusant-lo de buscar fama.

Ha estat davant d'aquest moment que Miguel Frigenti ha perdut els nervis i ha pronunciat unes paraules molt desagradables contra la vida personal de José María Almoguera. "A tu t'agrada esbudellar la teva mare per diners. Deixa de fer pena", li ha dit, referint-se a les exclusives que es va fer parlant de Carmen Borrego.

Per descomptat, les paraules no han agradat gens a José María Almoguera. Encara que les ha qualificat com "cop baix", el jove no ha volgut entrar en el joc i s'ha allunyat de la conversa. Sens dubte, la tensió a la casa està pels núvols. Una situació que pot donar un nou gir després de l'anunci de la repesca.