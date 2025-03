'GH DÚO' anuncia el seu impensat quart finalista en la final més ajustada de la història

Marieta Díaz, Maica Benedicto, Sergio Aguilera i Óscar Landa són els quatre finalistes de la tercera edició de 'GH DÚO'. Al final de la nit, un d'ells aconseguirà alçar-se amb el maletí i es coronarà com el gran guanyador del concurs. Després de 10 setmanes de concursos, la final promet estar carregada d'emocions, tant alegries com decepcions.

Vestits amb les seves millors gales, els quatre finalistes s'han enfrontat a una última gala molt complicada per a tots. Amb els nervis a flor de pell, els concursants s'han enfrontat a les imatges de una última setmana incendiària a Guadalix i a els constants 'sorpassos' dels percentatges. I és que, en paraules del mateix Carlos Sobera, aquesta ha estat "la final més ajustada de la història de 'GH DÚO'".

Per això, la final ha començat amb una actualització de percentatges que mostrava com de dividida estava l'audiència. Des que es van obrir les línies en positiu, dos percentatges havien aconseguit destacar per sobre de la resta de finalistes. Recordem que, durant el primer dia de votacions, els dos primers finalistes obtenien un 33% i un 28% dels vots, amb un tercer molt allunyat amb un 17% de vots.

| Mediaset

No obstant això, durant la setmana, aquest tercer percentatge no ha deixat d'acostar-se cada vegada més fins a produir-se el temut 'sorpasso'. Actualment, tal com mostrava el presentador basc, el repartiment de vots estava de la següent manera: 30,5%, 27,8%, 28,4% i 13,3%. Per tant, aquest tercer percentatge no deixa de pujar i supera, per poc, al que fins ara estava segon.

Alguna cosa despenjada està el quart finalista, que s'ha quedat a les portes de la gran final i ha hagut d'acomiadar-se dels seus companys (i de les seves opcions de guanyar). Aquest últim expulsat ha estat Sergio Aguilera, el jove granadí que s'ha colat de manera inesperada a la final del concurs.

"M'ho esperava, estava contra tres persones amb moltíssim suport", ha declarat el jove tan bon punt ha conegut la decisió de l'audiència. La seva expulsió ha provocat les llàgrimes de la seva gran amiga Marieta Díaz, amb qui ha format un inesperat duo dins del concurs. També per a ella han estat les seves últimes paraules, demanant el vot per alçar-la com a guanyadora.

| Mediaset

"Des d'aquí us demano que voteu a Marieta, que és una persona lleial, sincera i autèntica", li demanava a l'audiència, que sembla no haver-li perdonat el seu últim esclat contra Miguel Frigenti . Més endavant, acomiadant-se del Súper li ha reconegut que ja tenia de marxar a casa. "Estic eternament agraït, Gran Hermano estarà sempre en el meu cor", deia abans d'abandonar per sempre la casa de 'GH DÚO'.