Alessandro Lequio diu el que molts pensen sobre el paper d'Escassi a 'Supervivientes'

Els concursants de 'Supervivientes' s'han tornat a enfrontar en directe,amb Álvaro Muñoz Escassi al centre de la polèmica. Montoya i Anita han acusat Borja González i Damián Quintero d'estar a l'ombra del genet. Unes paraules que han debatut al plató de 'Vamos a ver'.

"Escassi és qui mou els fils a l'ombra i això és el que estan dient. En els últims dies ha llançat diversos atacs per posar la parelleta en evidència, però els trets li estan sortint per la culata", començava el debat Alessandro Lequio.

"Però mira com els ha desquadrificat l'al·legat d'Escassi de voler marxar, sigui estratègia o no, però els ha desquadrificat tot i els ha tret de polleguera. No entenc que els hagi molestat tant l'actitud d'Álvaro Muñoz Escassi", afegia Antonio Rossi, en suport al concursant de 'Supervivientes'.

| Mediaset

"En un concurs en què el premi és individual, només en guanyarà un, aconseguir el que ha aconseguit Escassi, que tothom balli al teu so, té molt mèrit. Perquè tothom vol guanyar per si mateix, no estar a l'ombra de ningú", opinava Sandra Aladro a 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Kike Calleja es posicionava contra Álvaro Muñoz Escassi a 'Vamos a ver': "Li ha sortit malament la jugada, té por de ser el següent expulsat. Això per a ell és un fracàs perquè pensava que arribaria molt més lluny. Ara ha vist que ha marxat Pelayo, després Makoke, i té més paperetes de marxar ell". "Realment a ell li és igual sortir aquesta setmana, el seu joc ja està fet", opinava, en canvi, Antonio Rossi.

"Escassi ho ha fet malament, però també se li ha donat per tots els costats. En canvi, a Montoya i Anita, que han tingut moltíssimes faltes de respecte amb molts concursants, els crits han estat moltíssims, no han sabut expressar-se amb educació en cap moment", deia Alexia Rivas.

"Dius que s'ha expressat fatal, però és que no és un dels punts forts d'Escassi. Anita i Montoya es creuen d'una raça superior i això enerva qualsevol, perquè, a més, menyspreen tots els altres. Per això han optat per romandre totalment al marge, estan fent un concurs paral·lel", concloïa el debat Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.