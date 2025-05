Jorge Pérez es mulla i assenyala en directe el futur guanyador de 'Supervivientes'

El reality més extrem de la televisió entra en la seva recta final amb els ànims caldejats, tant als Cayos Cochinos com al plató. En la seva desena setmana de supervivència, els concursants s'enfronten no només a les inclemències de l'entorn, sinó també a proves cada cop més exigents. Una d'elles, "La lliga dels déus", ha provocat un terratrèmol d'opinions després de l'espectacular actuació d'Álvaro Muñoz Escassi.

L'andalús va aconseguir imposar-se en les tres proves de la dinàmica amb una solvència que va deixar sense arguments els seus detractors. El seu esforç va ser recompensat amb la major recompensa de l'edició: una barbacoa exclusiva. Però aquest premi, lluny de ser només una celebració, es va convertir en el centre d'un encès debat.

Des del plató, Kiko Jiménez va llançar una crítica directa, suggerint que Álvaro Muñoz Escassi havia de mostrar amb claredat les seves preferències dins del grup: "Ara és moment que es mulli". Segons el col·laborador, el just seria que el genet premiés els seus afins i relegués els seus rivals: "Hauria d'escollir la gent que li cau bé per menjar, als seus súbdits: a Borja, Álex i aquesta colla. El que hauria de fer, que és el just, agafar la gent que li cau malament i posar-los de cambrers i així ens dona jocs i s'acaba mullant".

Aquestes paraules van despertar la indignació de Jorge Pérez, que no va dubtar a intervenir per defensar Álvaro Muñoz Escassi. "No sé si farà això o no, però el que sí m'agradaria és demanar que es quedi perquè fa honor al nom d'aquest format que és 'Supervivientes' i és un autèntic supervivent", va dir. El seu comentari va generar un encreuament amb Kiko Jiménez, que el va titllar de "populista".

Mentrestant, a l'illa, Álvaro Muñoz Escassi va intentar actuar amb generositat: "Sempre et demano una cosa i em dius que no i t'asseguro que no és per quedar bé. Em posaré el davantal i menjaran els meus cinc companys. Fes-me cas aquesta vegada". No obstant això, Laura Madrueño va ser clara: "M'han dit que no és negociable, has de menjar perquè tu ets el guanyador".