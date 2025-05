El projecte d'Arantxa del Sol després de 'Supervivientes' lluny de la televisió

Després d'un període allunyada del focus mediàtic, Arantxa del Sol torna a sorprendre el públic amb un projecte que marca un nou rumb en la seva trajectòria professional. La que va ser un dels rostres més recognoscibles de la televisió als anys noranta s'allunya de l'entreteniment televisiu. I és que ara s'endinsarà en el terreny del cinema amb "Camino Negro", una pel·lícula dirigida per Luisje Moyano.

Aquest gir arriba després d'un any especialment convuls per a la presentadora. El seu pas per 'Supervivientes' el 2024 va ser un dels més comentats de l'edició, però no precisament per la seva estada a l'illa. Un conflicte amb Ángel Cristo JR, ocorregut fora de càmeres, va desencadenar la seva exclusió dels espais de Mediaset, on la cadena va aplicar el seu Codi Ètic per apartar-la de forma indefinida.

Aquest veto va suposar el fre inesperat al seu intent de tornar a la televisió, motiu que, segons es va saber, l'havia portat a acceptar el repte del reality. Cal destacar que es va incorporar al gener com a col·laboradora de 'Mañaneros' a La 1, però la seva presència no es va mantenir en el temps.

Des de llavors, Arantxa del Sol ha viscut una etapa de discreció mediàtica, centrada en la seva vida familiar al costat de Finito de Córdoba. No obstant això, lluny de retirar-se, ha decidit explorar noves formes d'expressió artística. Així ho va anunciar recentment a través de les seves històries d'Instagram, on va compartir la seva participació a "Camino Negro", un drama social ambientat en el món de la mineria lleonesa durant les dècades dels seixanta i setanta.

La pel·lícula, basada en la novel·la de María Luisa Picado, es va estrenar el passat dissabte als cinemes La Loma de Jaén. Rodada al Bierzo i Lleó, la cinta compta amb un repartiment en el qual, a més d'Arantxa del Sol, figuren Luna Martínez, Ana Galán i José Varela. El director va voler compartir la bona acollida del film a les xarxes socials: "Tenim la bona notícia que seguirà als cinemes avui i demà i fins dijous de la setmana que ve".

Encara que molts la identifiquen pels seus anys com a model i presentadora, Arantxa del Sol ja havia explorat l'actuació en altres moments de la seva carrera. Als noranta va participar en la pel·lícula "La cuarta bestia" i va aparèixer en sèries com 'El pasado es mañana' i 'Esencia de poder'.