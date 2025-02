Es confirmen els rumors sobre el nou projecte d'Álvaro Muñoz Escassi a Telecinco

Álvaro Muñoz Escassi té un nou projecte a Telecinco lluny del plató de 'Tardear'. Després de molts rumors, el genet ha estat confirmat com a tercer concursant oficial de 'Supervivientes', que començarà el proper dijous 6 de març. Álvaro Muñoz Escassi s'embarca en el reality més dur per segona vegada, després del seu abandonament l'any 2009 per motius de salut.

"Soc Álvaro Escassi, genet i empresari, nou concursant de 'Supervivientes 2025'. Ja vaig participar fa 16 anys, vaig haver d'abandonar per culpa d'una lesió, però torno amb moltes ganes. Una mica més gran, però amb moltíssimes ganes. Ens veiem a Hondures", explicava en el seu vídeo de confirmació.

Recordem que Álvaro Muñoz Escassi és un exgenet i exjugador de polo que també s'ha fet un lloc en el món de la televisió. La seva carrera com a genet el va conduir a la fama després, el 2001, de guanyar el Gran Premi de Jumping del Real Club Pineda de Sevilla i el 2006 imposar-se en el rànquing nacional de salt d'obstacles. A més, es va fer molt conegut entre el gran públic per la seva presència a les revistes i programes del cor a causa de la seva vida amorosa.

| Mediaset

La seva primera participació en un format televisiu va ser l'any 2009, quan va participar a 'Supervivientes'. Va gaudir al màxim de l'experiència, però va haver d'abandonar el programa abans d'hora a causa d'un accident: mentre intentava aconseguir menjar, es va agafar a una branca que estava podrida i va patir una caiguda. Va haver de ser traslladat a l'hospital, on li van confirmar que tenia un esquinç de grau dos i, després de ser enguixat, no va poder continuar.

Cal destacar que, després de 'Supervivientes', va comptar amb el seu propi reality, 'I love Escassi', per buscar parella. També ha participat a 'Acorralados' i '¡Mira quién salta!'. A més, actualment és col·laborador de 'Tardear'.

Per tant, Álvaro Muñoz Escassi s'uneix a la llista de concursants de 'Supervivientes' formada per Pelayo Díaz i Makoke. Cal destacar que Jorge Javier Vázquez seguirà al capdavant de les gales dels dijous, mentre que, Laura Madrueño, per tercer any consecutiu, viatjarà a Hondures com a presentadora des de l'illa. A més, Sandra Barneda seguirà els diumenges amb 'Conexión Honduras' i Carlos Sobera els dimarts amb 'Tierra de Nadie'.