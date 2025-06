Joaquín Prat sentencia el concurs de Makoke després de la seva expulsió de 'Supervivientes'

Makoke s'ha convertit en l'última expulsada de 'Supervivientes', de manera inesperada aquest diumenge. La concursant s'ha quedat a les portes de la final, lluitant contra l'Anita els últims minuts davant la salvació de la nit. La sortida de Makoke de 'Supervivientes' ha estat debatuda al plató de 'Vamos a ver', amb opinions dividides.

D'aquesta manera, Joaquín Prat ha començat el debat felicitant la Makoke després del seu pas per 'Supervivientes': "Xapó per Makoke. 95 dies de concurs, ni ella mateixa hauria pensat en els seus millors somnis que arribaria fins al final. Amb les seves llums i les seves ombres, com tothom, però més llums que ombres".

"Makoke és de les concursants de 'Supervivientes' que més ha crescut durant el concurs. Va començar més fluixa, després ho va fer força bé, encara que potser les últimes estratègies que ha tingut, com posar-se en contra de l'Anita i Montoya i apropar la seva postura més a Escassi, li han perjudicat. Però crec que ha d'estar molt contenta en general amb el seu concurs", afegia Kike Calleja al plató de 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Crec que Makoke ha estat Makoke i això li ha sumat. Ha estat com és ella, teixint trames, ficant-se en tots els embolics, sense faltar honestament al respecte a ningú, perquè és la seva manera de ser, també és així fora del plató. Només recordar una cosa, que té 25 anys més que la majoria dels concursants i en cap moment s'ha notat", opinava Sandra Aladro.

"Sembla que en té 25 menys que alguns, perquè la tia està com un toro. Crec que dins la majoria no l'han presa seriosament i això em fa una mica de pena. L'han presa una mica com el pito del sereno", exposava aleshores Alexia Rivas. "Però ella s'ho ha pres tot amb bona actitud, que ha estat el bo que ha tingut Makoke, la seva actitud", afegia Adriana Dorronsoro.

"Ha estat una de les concursants més educades que ha passat per 'Supervivientes' i això sempre hauria de jugar a favor d'una persona.Ha aguantat fins al final perquè no inquietava ningú, ningú la considerava una rival perillosa. De fet, quan s'ha hagut d'enfrontar als rivals potents ha caigut la primera", sentenciava Alessandro Lequio.

Per la seva banda, Alexia Rivas reiterava la seva opinió a 'Vamos a ver': "Es burlaven d'ella. S'han burlat d'ella en infinites ocasions, que si és una altra persona els posa a caure d'un burro i ferms. Però Makoke no té aquest caràcter, ni picardia". "No té maldat, crec que les discussions se li oblidaran als dos dies, com amb la Terelu, no es porta enemics", concloïa el debat Antonio Rossi.