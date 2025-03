'No vull seguir': Terelu Campos es nega a parlar del seu càncer a 'Supervivientes'

La participació de Terelu Campos a 'Supervivientes' està mostrant una faceta de resistència que ha sorprès a molts durant els primers dies de l'aventura. Des de l'inici de l'experiència, la col·laboradora ha demostrat determinació enfrontant-se a cada desafiament amb valentia. No obstant això, hi ha un límit que no està disposada a creuar Terelu Campos: parlar sobre la seva experiència amb el càncer.

Després d'haver acceptat el difícil repte de llançar-se des de l'helicòpter i adaptar-se a les adversitats de 'Supervivientes', Terelu Campos ha deixat clara la seva postura davant un contingut del programa que, segons ella, pretén presentar-la com una víctima.

Durant una connexió amb Playa Calma, Sandra Barneda va mostrar unes imatges en què Terelu Campos recordava la seva batalla contra el càncer de mama. Commoguda, la concursant va respondre visiblement emocionada: "Li vaig prometre a la meva filla que no ploraria".

| Mediaset

A pesar de l'intent de Sandra Barneda per aprofundir en el tema a 'Supervivientes', Terelu Campos es va negar rotundament: "Detesto la pena. No estic aquí perquè ningú em vegi com una víctima, ho sento, però no. No sóc més forta ni més valenta que altres persones que han passat pel mateix".

A més, la col·laboradora va llançar un missatge directe a aquells que tendeixen a diferenciar entre qui supera la malaltia i qui no ho aconsegueix. "Aquí fas el que et diuen els metges i esperes tenir sort. No és més valent qui sobreviu que qui no ho aconsegueix perquè no es tracta d'una batalla guanyada o perduda", sentenciava.

Finalment, després de diversos intents per part de Sandra Barneda de reprendre la conversa, Terelu Campos va tallar el tema d'arrel, eixugant-se les llàgrimes. La participant va assegurar que no pensa tornar a parlar-ne: "No vull seguir remenant això. He avançat i no vull fer passos enrere, no penso viure amb por".

En audiències, 'Supervivientes: Connexió Honduras' ha liderat com el més vist del dia, millorant 2,7 punts de share l'estrena de la temporada passada. El programa presentat per Sandra Barneda ha marcatun gran 19,6% i 1.683.00 espectadors, obtenint el minut d'or a les 23:10h amb 2.346.000 espectadors i un 19,8% de quota.