El canvi de 'Supervivientes' que pocs espectadors han advertit sobre la salvació

'Supervivientes' va viure una gala carregada de tensió, sorpreses estratègiques i un missatge clar per part de l'audiència: ja tenen els seus favorits. Montoya i Anita Williams van tornar a ser els més votats per continuar a l'aventura. Els concursants van protagonitzar una salvació fulminant que va deixar la resta de concursants en evidència i l'organització en una situació delicada.

Des de fa setmanes, ambdós concursants destaquen com les cares més sòlides de 'Supervivientes'. En l'última eliminació, amb gairebé tots els participants a la corda fluixa —excepte Borja i Makoke—, Montoya i Anita van ser els primers a abandonar la zona de perill, amb un suport del 34% i 26% respectivament. Una diferència brutal enfront de l'expulsat, que amb prou feines va arribar al 9% i la sortida del qual semblava escrita des d'abans de començar la gala.

El patró es va repetir en el debat presentat per Sandra Barneda, on els percentatges cecs mostraven una vegada més una clara divisió entre els favorits del públic. Dos concursants empataven amb un 30%, mentre que el menys votat amb prou feines arribava al 7%.

| Mediaset

Aquest desequilibri va obligar la direcció de 'Supervivientes' a intervenir. Per evitar que la mecànica es tornés previsible, i menys emocionant, 'Supervivientes' va anunciar que l'ordre de salvació no seguiria el rànquing de vots habitual. En una decisió inèdita aquesta edició, van optar per revelar els resultats en un ordre aleatori, sense que coincidís amb el suport mostrat en els percentatges.

El primer nom salvat en aquesta nova dinàmica va ser el de Damián Quintero, qui protagonitza un cas singular: va ser expulsat prèviament, però va tornar per cobrir la baixa mèdica d'Álex Adrover. Contra tot pronòstic, va aconseguir imposar-se a Pelayo Díaz, que es va convertir en el nou expulsat.

Amb aquesta maniobra, 'Supervivientes' intenta mantenir el suspens, tot i que el públic sembla haver pres una decisió ferma. Si alguna cosa ha quedat clara en aquestes últimes gales és que Montoya i Anita no només resisteixen, sinó que dominen. I encara que les regles canviïn, el seu lideratge entre els espectadors de 'Supervivientes' no sembla perillar.