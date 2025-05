La reacció de Joaquim Prat després de conèixer l'expulsió de Koldo de 'Supervivientes'

Koldo Royo ha estat l'últim expulsat de 'Supervivientes'. El concursant més veterà de l'edició actual ja no aguantava més i va demanar a l'audiència que no el continuessin salvant després de múltiples nominacions. Un comiat que ha emocionat Joaquín Prat al plató de 'Vamos a ver', on s'ha comentat tota l'última gala.

"Estic molt agraït a la gent que m'ha donat suport i que m'ha deixat sortir per la porta de davant", deia Koldo Royo després de conèixer la seva expulsió de 'Supervivientes'. "Estic molt agraït a aquest programa que m'ha posat gent en el camí que potser no hauria conegut. Espero haver inspirat gent de la meva edat a seguir endavant", afegia el cuiner abans d'abandonar la palapa.

Cal destacar que, al llarg de les últimes setmanes, Joaquín Prat ha estat un dels defensors de Koldo Royo a 'Vamos a ver'. El presentador sempre ha aplaudit la valentia del concursant de no abandonar i deixar la seva continuïtat en mans de l'audiència.

| Mediaset

"Ai Koldo, bravíssim per tu, molt bé", reaccionava Joaquín Prat a l'inici del debat de 'Vamos a ver'. "Que bravíssim que te'n vagis i que tots els concursants et donin el valor que et mereixes, que això és super important també. Em va agradar molt aquest comiat", afegia Adriana Dorronsoro.

"Ho ha fet super bé, ho ha donat tot, no s'ha queixat absolutament de res, menys al final, que ja ha reconegut que no podia més. Jo crec que els ha donat una gran lliçó a tots", concloïa Kike Calleja el debat sobre l'expulsió de Koldo Royo de 'Supervivientes'.

En audiències, la novena gala de 'Supervivientes' ha continuat líder a Telecinco malgrat baixar 2,6 punts de quota fins a un 19,6% i 1.360.000 espectadors. El reality presentat per Jorge Javier Vázquez va pujar a un gran 23,1% de quota en el públic entre 25 i 44 anys. A més, 'Supervivientes' va ser segona opció amb un bon 11,4% en el seu express, per sobre de 'La Revuelta'.