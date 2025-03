L'expulsió sorpresa de 'Supervivientes' deixa fora un concursant que ningú espera

La gala d'avui a 'Supervivientes' ha estat plena d'emoció i sorpreses inesperades. Durant aquest 'Tierra de Nadie', hem viscut dues noves salvacions, reduint la llista de nominats a només sis concursants. Però el gran bombazo de la nit ha arribat quan Carlos Sobera anunciava l'expulsió sorpresa que impactaria directament a Hondures.

La tensió va començar amb la salvació de Pelayo Díaz i Almácor, qui han aconseguit el suport del públic i s'han lliurat de l'expulsió. Amb això, s'uneixen a Montoya, Rosario Matews i Koldo Royo, qui ja havien sortit de la llista de nominats en la gala de diumenge.

| Mediaset

Després de les últimes salvacions, Damián Quintero, Carmen Alcayde, Gala Caldirola, Laura Cuevas, Nieves Bolós i Ángela Ponce seguien en la corda fluixa, a l'espera del veredicte del públic. De manera excepcional, la Palapa de 'Supervivientes' ha tornat a obrir-se, un moment que normalment es reserva per a les gales dels dijous. En veure's allà, els concursants no han pogut evitar la seva preocupació, ensumant-se el que estava a punt de succeir.

"Estan aquí els nostres sacs i això significa alguna cosa dolenta", apuntava Carmen Alcayde, molt observadora. Va ser llavors quan Carlos Sobera va prendre la paraula per comunicar una notícia impactant. "Aquesta nit hi haurà una expulsió i el pròxim dijous una altra", anunciava el presentador basc, deixant els supervivents en shock.

A continuació, Sobera els va demanar que es posicionessin i nomenessin el company que, segons ells, havia d'abandonar el concurs. Gala Caldirola va ser la primera a parlar, proposant-se a si mateixa per haver trobat l'encenedor. "La pròxima vegada que vegi alguna cosa que no és meu no l'agafaré", feia autocrítica la model, assumint el seu error i considerant que mereixia ser l'expulsada.

Després d'això, la resta de concursants també es van votar a si mateixos, evitant prendre una decisió. Una cosa que no agradava gens al presentador, que els exigia que es mullessin. "Us demanem una mica de valentia i sinceritat", els renyia el basc. Finalment, l'única que ho feia era Ángela Ponce, que parlava clar.

"Per a mi hauria de ser Laura, i que de vegades la veig i no la veig gaudir de l'experiència com la resta", apuntava la Miss. Carlos Sobera va anar anunciant un a un els salvats de l'expulsió, fins que el duel final va quedar entre Nieves Bolós i Carmen Alcayde. "Seré jo perquè sóc la que acaba d'arribar", repetia la periodista, visiblement nerviosa.

Finalment, la concursant que ha rebut menys suport per romandre a 'Supervivientes' és Nieves Bolós. La influencer, experta en esport i vida sana, entrava en el concurs com una gran aposta. Tot i imposar-se en una prova de líder, no ha aconseguit destacar entre els seus companys, el que va acabar condemnant-la.

"Aquesta dona és de les millors supervivents que hi ha en aquesta illa, ella mereix quedar-se més que jo", deia Carmen Alcayde, encara en shock. Després d'un comiat emotiu amb Laura Madrueño i els seus companys, Nieves no tornarà encara a Espanya, sinó que s'unirà a Manuel González i Samya Aghbalou a Playa Misterio, on tindrà una segona oportunitat en el concurs.