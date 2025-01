María Casado es desvia del guió en directe a Informatius Telecinco davant de David Cantero

La nit del 5 de gener, coneguda per la seva màgia i emoció, també va deixar moments curiosos i divertits a Informativos Telecinco.María Casado va protagonitzar un simpàtic episodi en escriure la seva carta als Reis Mags en ple directe. Una dinàmica que va sorprendre l'audiència d'Informativos Telecinco, que no està acostumada a aquest tipus d'espontaneïtat dels presentadors.

Tot va començar quan David Cantero la va animar a compartir els seus desitjos per al 2025. María Casado no va dubtar a agrair el bo que li va portar el recentment acabat 2024, destacant especialment la seva incorporació a Mediaset al setembre. Recordem que, després d'una llarga trajectòria a RTVE i uns anys allunyada de les pantalles, va fitxar pel grup per presentar l'edició del cap de setmana d'Informativos Telecinco.

"Aquest any he estat molt bona. No demanaré gaire i t'ho dic de debò perquè ja us vau avançar amb mi al setembre quan vaig venir per Mediaset i per Telecinco", va escriure a la seva carta. David Cantero, sempre en to còmplice, va bromejar amb ella: "Et va tocar el gros amb mi".

| Mediaset

Encara que agraïda pel seu "regal avançat", María Casado també va deixar clar que no pensa quedar-se sense demanar res per al nou any. "Alguna cosa demanaré, que no es digui", va afegir amb un somriure.

El moment més inesperat va arribar amb la tradicional degustació del tortell de Reis, encara que aquest no era precisament el clàssic dolç nadalenc. En ple directe, María Casado va provar un peculiar tortell farcit de callos madrilenys, elaborat per una pastisseria d'Alcorcón que s'ha fet famosa per les seves creacions originals. La reportera Noelia Camacho va mostrar des de l'establiment altres opcions igualment cridaneres, com tortells farcits de botifarra negra o sobrassada mallorquina.

Després de provar el de callos, María Casado va comentar entre rialles: "Té un gust estrany". El moment va ser rebut amb humor al plató, reflectint la proximitat i simpatia que caracteritza la presentadora. Amb el dia de Reis, a més, María Casado ha tancat un Nadal ple de feina, ja que ha estat al capdavant de l'edició del migdia diària en diverses ocasions.