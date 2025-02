Gerro d'aigua freda per a José María Almoguera després del que ha passat a la casa de 'GH DÚO'

A Guadalix de la Sierra estan de celebració. Entrant en una recta final d'infart i a poques setmanes de la gran final, és el moment de lliurar els premis de 'GH DÚO'. Durant el 'Límit 48h' d'aquest diumenge, els concursants s'han posat les seves millors gales per assistir a la cerimònia dels 'GH Awards': uns guardons que premiaran les fites de l'edició.

Amb Ion Aramendi com a mestre de cerimònies, 'GH DÚO' ha muntat una premiació per fer un repàs dels grans moments dels concursants d'aquesta edició. Una edició marcada per la gran divisió entre els dos grans bàndols de la casa, que ara viuen el seu primer acostament amb un enemic comú: Àlex Ghita.

Després de la gala passada, on Àlex Ghita va intentar fer el rotondazo i canviar-se de bàndol davant la imminent expulsió de Miguel Frigenti, s'ha guanyat l'enemistat dels seus companys. Per això, era d'esperar que l'entrenador personal (i ex parella d'Adara Molinero) arrasés en aquesta entrega de premis. Els set concursants que segueixen en el concurs han hagut de votar-se entre ells per decidir al més criticón o al més moble

| Mediaset

D'entrada, Àlex s'ha emportat els dos primers premis amb el vot de tots els seus companys. L'entrenador s'ha emportat el de 'Millor Vestuari' (és a dir, el que millors vestits fa a les espatlles) i 'Millor Il·luminació' (el que només brilla durant les connexions en directe). "Gràcies a Àlex Ghita per donar vida a aquesta casa", ha estat el discurs del guanyador.

Per la seva banda, José María Almoguera s'ha emportat el premi a 'Millor Decorat'. Encara que el premi anava dirigit al concursant més moble de la casa, els seus companys asseguren haver-lo votat per ser el "més tranquil i pacificador". No obstant això, les acusacions de moble no han cessat per al fill de Carmen Borrego i, encara que sembla no molestar-li, mai és plat de bon gust.

Miguel Frigenti i Àlex Ghita han estat alguns dels concursants més crítics amb José María, a qui han acusat durant setmanes de no mullar-se prou. Una cosa amb la qual no estan d'acord ni la seva mare ni María la Jerezana, parella de José María Almoguera. "Almenys el moble està a la final", li etzibava la jerezana en un tens enfrontament amb el periodista.