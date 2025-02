L'actor que deixa les sèries per ser el vuitè concursant de 'Supervivientes'

Cada vegada queda menys perquè comenci la nova edició de 'Supervivientes' i ja coneixem el vuitè concursant confirmat. El pròxim 6 de març començarà el reality presentat per Jorge Javier Vázquez i Laura Madrueño. Durant el matí del dilluns 24 de febrer, Telecinco ha confirmat l'actor Àlex Adrover com a vuitè concursant confirmat de 'Supervivientes'.

"Durant la meva carrera, m'ha tocat interpretar un munt de papers diferents, però, ara, em toca ser Àlex al 100%. Coneixereu qui sóc jo realment a l'illa, perquè intentaré superar tots els reptes amb el cor a la mà. Espero que ens veiem a Hondures", deia l'actor en el seu vídeo de confirmació de 'Supervivientes'.

Àlex Adrover té una àmplia trajectòria com a actor en algunes de les ficcions més conegudes de la televisió. De fet, a Telecinco va participar en sèries com 'Hospital Central', 'La que se avecina', 'Desaparecidos' 'Ciega a citas' o 'Yo soy Bea'. També té experiència en sèries diàries com 'Seis Hermanas', 'Derecho a Soñar' o 'La Moderna', el seu projecte més recent amb un personatge secundari que va participar en la primera i segona temporada.

| Mediaset

Va ser a 'Yo soy Bea' on va conèixer la dona amb qui avui en dia comparteix la seva vida, la també actriu Patricia Montero. Es van donar el "Sí, vull" en un original casament l'any 2024. Després de setze anys de relació, ambdós van decidir unir-se en matrimoni en un casament espiritual, d'estil iogui, que van celebrar al Parc Natural de Cabo de Gata, a Almeria.

Tanmateix, Patricia Montero no és l'únic gran amor en la vida d'Àlex Adrover. Durant aquests mesos a Hondures, l'actor haurà de distanciar-se de les petites Lis i Layla, les filles que té en comú amb l'actriu.

Per tant, Àlex Adrover s'uneix a la llista de famosos que saltaran del conegut helicòpter de 'Supervivientes' en poc més d'una setmana. S'uneix al càsting format per Pelayo Díaz, Makoke, Álvaro Muñoz Escassi, Almácor, Beatriz Rico, Laura Cuevas i Joshua Velázquez.