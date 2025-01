'La Isla de las Tentaciones' avança una nova infidelitat i l'arribada d'una parella

El retorn de 'La Isla de las Tentaciones 8' aquest dilluns 20 de gener no ha deixat indiferent a ningú. Després que Ana i Fran abandonessin el programa la setmana passada, han ocorregut després de les primeres cites i nits de festa. No obstant això, les esperades fogueres van marcar un punt d'inflexió per als participants, mostrant imatges de les seves parelles que van desfermar emocions de tot tipus.

Montoya va viure un dels moments més durs de la nit. El participant no va poder contenir-se en veure imatges d'Anita, la seva parella, dormint al mateix llit amb Manuel. La seva reacció va ser esquinçadora, ja que amb crits de desesperació, va trencar la seva camisa i va acabar abandonant la foguera molt alterat. De fet, ha insinuat que podria demanar una foguera de confrontació per retrobar-se amb la seva parella.

Mentrestant, a la vila, Anita no semblava tenir intencions de frenar el seu acostament amb Manuel González. Aquella mateixa nit, després de les fogueres, tots dos van protagonitzar un dels moments més intensos de la temporada. Els joves van compartir moments d'allò més hot al jacuzzi de 'La Isla de las Tentaciones', culminant amb un apassionat petó que no agradarà gens a Montoya.

| Mediaset

A més, també es viurà l'esperada foguera de confrontació entre Alba i Gerard a petició de la noia. "Jo no pinto res aquí. Vull una foguera de confrontació amb ell. No necessito veure més, necessito explicacions. La meva relació s'acaba aquí", va dir després de veure el seu xicot passant-s'ho bé amb les temptadores. No obstant això, l'avanç deixa caure que Gerard no ha volgut presentar-se a la cita.

D'altra banda, l'avanç també ha revelat que la pròxima setmana arribarà una nova parella a 'La Isla de las Tentaciones'. El reality ha deixat veure com un home corpulent aterra a la vila i acapara totes les mirades de les temptadores.

Recordem que, la setmana passada, 'La Isla de las Tentaciones' va ser líder en audiències a Telecinco amb un estupend 14,7% de quota i 1.167.000 espectadors. El reality, que va baixar en el seu express amb un 10,5% i 1.380.000, va pujar al 42,2% en el target 13-24 i va ascendir al 26,9% entre el públic de 25-44.