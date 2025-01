'GH DÚO' truca al camió de mudances en una expulsió exprés sorpresa

Avui és nit de doble expulsió a 'GH DÚO'. Triple, si comptem l'abandonament voluntari de Javi Mouzo al principi de la gala. Després de l'expulsió de Manuel Cortés, que ha estat expulsat en un duel contra el seu enemic a la casa: Miguel Frigenti, 'GH DÚO' ha tret l'artilleria pesada.

Carlos Sobera ha sorprès els concursants anunciant-los que s'obria una nova votació exprés en positiu amb la qual es decidiria el segon expulsat de la nit. Alguns s'han mostrat molt sorpresos amb aquesta decisió.

Seguidament, el programa ha animat els concursants a posicionar-se sobre la persona que "menys aporta al programa". Els posicionaments han marcat encara més els bàndols de la casa, amb Miguel Frigenti com a principal repudiat de la casa. Tal com li ha retret Dani Santos, el culpen d'haver "dividit la casa".

| Mediaset

Per la seva banda, el periodista s'ha posicionat darrere de Jeimy, mentre que Romina i Marieta s'han nomenat mútuament. Finalment, María la Jerezana ha votat a Òscar. No obstant això, com els recorda el presentador, la decisió final sempre la tindrà l'audiència.

A continuació, Carlos Sobera ha anat salvant els més votats i que, per tant, es guanyaven la seva estada a la casa. Per al disgust de gran part dels concursants, Miguel Frigenti ha estat el primer salvat de la nit. Seguidament, el presentador ha pronunciat el nom de Marieta Díaz, Òscar Landa, Maica Benedicto i María la Jerezana.

Després ha estat el torn de Sergio Aguilera, Romina Malaspina i José María Almoguera, que, en aquest ordre, han celebrat la salvació. Això ha deixat un igualat duel entre Jeimy Báez i Dani Santos. "És un fastidi. No ho tens preparat però hem vingut a això", ha expressat el jove, que ha agraït l'oportunitat que se li ha donat. "Si me'n vaig, ja estava mentalitzada que me n'anava però me'n vaig contenta", ha dit per la seva banda l'ex de Carlo Constanzia.

"Atents a això", ha anunciat Carlos Sobera que ha acabat de donar-li l'estocada final. "El que se salvi dels dos, serà nominat directe", els ha advertit.

Finalment, Jeimy Báez s'ha convertit en la menys votada de l'audiència. "No passa res", ha expressat ella mentre es muntava a la furgoneta de mudances. Dani Santos podrà seguir en el concurs però, com advertia el presentador, estava nominat.