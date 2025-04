L'espectacular canvi físic d'Almaçor després de 42 dies a 'Supervivientes'

El pas d'Almácor per 'Supervivientes' ha acabat abans d'hora, i no precisament per decisió pròpia. El cantant ha hagut de abandonar l'illa després de patir una lesió durant una de les proves més exigents del reality. Encara que el seu desig era seguir en l'aventura, els metges de 'Supervivientes' van recomanar la seva sortida immediata per evitar complicacions majors.

Tot va ocórrer durant la prova de la Lliga dels Déus, emesa el passat diumenge a 'Conexión Honduras'. En ple esforç per aconseguir una recompensa crucial per al grup, Almácor va patir una aparatosa caiguda que el va deixar visiblement afectat. El diagnòstic va ser clar i contundent: lesió a l'espatlla, necessitat d'immobilització durant quatre setmanes i posterior rehabilitació.

La reacció d'Almácor després de conèixer que havia d'abandonar 'Supervivientes' va ser pura frustració: "No em fotis, sa puta mare, tio. No és just tio".

No obstant això, si alguna cosa ha deixat empremta en la seva estada a 'Supervivientes' ha estat l'impressionant canvi físic que va experimentar durant els 42 dies que va durar la seva aventura. Després de la seva sortida, Almácor es va enfrontar al mirall per primera vegada després de la seva sortida, i la seva reacció ho va dir tot: sorpresa, astorament i fins i tot un toc d'humor.

| Mediaset

"Déu meu, però calla. I aquestes cames? Estic fet un pinzell. Mare meva, estic en els ossos, jo no sé el que hauré perdut, però deu quilos o per aquí", deia entre rialles, incapaç de creure's la seva nova silueta. "No tinc panxa, em surten els abdominals, la meva futura dona estarà gaudint. La ve i tot se'm marca", afegia.

No obstant això, no només el seu físic va sorprendre: el color del seu cabell també es va transformar. "Què m'estàs explicant? Quina bogeria. I aquest ros que m'ha quedat, si semblo Justin Bieber. Els meus pares quan em vegin no em reconeixeran, no sóc jo". "M'agrada el que veig", va reconèixer.

Per tancar el capítol, Almácor també va gaudir d'un gran festí. El concursant de 'Supervivientes' va poder gaudir de pollastre, hamburgueses, pizza i dolços després de setmanes d'arròs, coco i escassetat. Encara que ho va gaudir al màxim, va ser clar: no ho compartiria ni amb Laura Cuevas ni amb Manuel González a 'Supervivientes'.