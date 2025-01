Adara Molinero diu el que molts pensen de l'actitud d'Álex Ghita a 'GH DÚO'

Àlex Ghita no ha tingut el millor començament a la casa de 'GH DÚO'. El concursant ha viscut moments difícils en les seves primeres hores, marcat per un dur enfrontament amb Marieta Díaz i la seva dificultat per trobar el seu lloc entre els seus companys. Aquesta situació ha portat Àlex Ghita personal a reflexionar obertament sobre la seva experiència en el concurs.

"No sabia que això era tan dur. M'agrada tenir tot controlat, em pensava que això seria divertit, això et torna el cap boig", confessava Àlex Ghita, qui ha trobat suport en Miguel Frigenti, la seva parella de concurs.

No obstant això, les paraules d'Àlex Ghita no van passar desapercebudes fora de la casa, especialment per a Adara Molinero. Des del plató del debat de 'GH DÚO' va analitzar l'actitud de la seva exparella amb contundència. "És així cinquanta, cinquanta", deia inicialment.

| Mediaset

"No es suporta ni a ell mateix, per això diu que està en una presó, perquè no pot parar, està contínuament intentant fer coses perquè no es suporta a ell mateix. D'altra banda, cal ser una mica víctima per guanyar-se al públic", va expressar Adara Molinero, deixant entreveure que el seu comportament podria estar calculat per convèncer al públic de 'GH DÚO'.

A més, Adara Molinero no va dubtar a assenyalar que la participació d'Àlex Ghita a 'GH DÚO' no era casual. "Porta intentant durant deu anys venir a un programa. Va estar a 'Mujeres y Hombres y Viceversa', després va fer el càsting de 'La isla de las tentaciones'".

"Ha escrit a moltíssims famosos i després esborrava el missatge, compulsivament com va fer amb mi. Però què va passar, que al final la tonta del cul vaig ser jo i, al final, vaig caure, és així", va revelar Adara Molinero, destacant l'interès d'Àlex Ghita per assolir la fama.

Recordem que Adara Molinero ja havia reaccionat a les paraules d'Àlex Ghita a les seves xarxes socials: "Estic destrossada amb el que està passant. Si esteu veient el 24 hores, entendreu a què em refereixo. Sembla una broma tot, del surrealista que està sent".