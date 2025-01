Carlos Sobera revela el secret de 'GH DÚO': el nom d'una concursant infiltrada

La tercera edició de 'GH DÚO' ha arrencat amb intensitat i moltes sorpreses, des d'intenses discussions entre els concursants fins a intents d'abandonament. No obstant això, un dels moments més impactants ha estat la revelació que hi ha un infiltrat a la casa. Es tracta d'una persona que haurà de dur a terme diverses missions secretes sense ser descoberta pels altres.

Cada nova edició de 'GH DÚO' inclou canvis i novetats per mantenir la intriga tant entre els concursants com entre l'audiència. En aquesta ocasió, un dels girs més sorprenents ha estat la incorporació d'un infiltrat. Tot i que s'havia avançat l'existència d'aquest "agent secret", no va ser fins aquest diumenge quan Carlos Sobera va revelar qui estava complint aquesta missió especial.

"Dins el confe hi ha l'infiltrat per revelar la seva identitat", va anunciar Carlos Sobera abans de connectar amb la casa. La càmera va mostrar les cames i talons d'una dona, per després descobrir la persona en qüestió. "L'infiltrat és Aurah Ruiz", va dir el presentador de 'GH DÚO'.

| Mediaset

Aurah Ruiz es va mostrar nerviosa però emocionada pel seu rol a 'GH DÚO': "Nerviosa, però bé", va confessar davant Carlos Sobera, qui li va recordar que els seus companys encara desconeixen la seva veritable identitat. "Bé, doncs jo sóc la persona infiltrada en aquesta casa i els meus companys pensen que estic concursant com un d'ells. No ho saben evidentment, és un secret", va revelar Aurah Ruiz, deixant clar que la seva missió és enganyar a tots els altres participants.

"Aurah és infiltrada, no és concursant",va afirmar Carlos Sobera, confirmant la notícia. La conversa va continuar amb Aurah explicant com de bé s'ha integrat en el grup. "Jo m'ho passo bé i crec que els tinc molt enganyats. Se'm va bé ficar-me en el paper encara que és la primera vegada que ho faig, però se'm dona bé", va dir.

A més, va bromejar sobre la seva habilitat per a aquest tipus de tasques. Aurah Ruiz va suggerirque podrien contractar-la com a actriu pel bé que estava exercint el seu paper d'infiltrada.