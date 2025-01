Polèmica a 'Gran Hermano' pels comentaris d'Aurah Ruiz que han ofès a molts

Aurah Ruiz, una de les concursants de 'GH DÚO', ha tornat a estar al centre de la polèmica per les seves declaracions sobre la seva fòbia a guanyar pes. Durant la nit del 4 de gener, la influencer va fer comentaris que molts han considerat insensibles i gordofòbics. Unes paraules que han provocat una onada de crítiques a les xarxes socials.

En plena conversa amb els seus companys de 'GH DÚO', Aurah Ruiz va afirmar: "Vanessa té fòbia a ennuegar-se i jo tinc fòbia a engreixar-me, tinc gordofòbia. Estic traumatitzada". Aquestes paraules van reavivar la indignació dels espectadors, que van recordar actituds similars en la seva participació en realities anteriors, com 'GH VIP 6'.

En aquella ocasió, Aurah Ruiz ja va generar controvèrsia per comentaris cap a la seva companya Miriam Saavedra que van ser qualificats com a despectius. "Si et menges tot, Miriam, no sé com no peses 120 kg" i "Vas a engreixar-te tu sola, Miriam", van ser algunes de les frases que van provocar el rebuig de l'audiència. Ara, molts consideren que la influencer no ha après dels seus errors i continua mostrant actituds que fomenten l'estigma cap a les persones amb sobrepès.

| Mediaset

La reacció a les xarxes socials no s'ha fet esperar. Els seguidors de 'GH DÚO' han titllat Aurah Ruiz d'insensible i han demanat a la producció que prengui mesures davant aquest tipus de comentaris que consideren nocius i fora de lloc.

A més de les seves declaracions, molts recorden que durant el seu pas per 'GH VIP 6', Aurah Ruiz va mostrar un comportament que va ser percebut com a manipulador i despectiu cap a alguns dels seus companys. Molts espectadors han assenyalat que Aurah Ruiz utilitzava comentaris feridors per crear tensions i conflictes dins de la casa, cosa que sembla estar repetint-se en aquesta nova edició de 'GH DÚO'.

Per ara, la producció de 'GH DÚO' no ha emès cap comunicat sobre el que ha passat. No obstant això, l'actitud d'Aurah Ruiz ja està marcant una de les primeres grans polèmiques d'aquesta edició. Se suma a la protagonitzada per Óscar Landa, que també ha llançat diversos comentaris masclistes en les últimes hores.