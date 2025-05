El canvi físic de Manuel González després de 'Supervivientes', amb menció a les seves dents

Manuel González ja ha tancat la seva etapa a 'Supervivientes' i el primer que ha fet després d'abandonar l'illa ha estat viure un moment carregat d'emocions. El gadità, que ha estat al centre d'una gran polèmica per les polèmiques de la seva parella Gabriella, s'ha trobat amb un detall que ha tocat el seu cor.

Només arribar, Manuel González va rebre una carta escrita a mà per Gabriella, que va voler enviar-li un missatge clar enmig de tota la polèmica. "El meu amor, només et demano que t'allunyis dels que intenten enfosquir-te", deia l'escrit, unes paraules que li van arribar molt endins.

Juntament amb la carta, també l'esperaven un peluix i diverses fotografies dels seus éssers estimats, com els seus pares, la seva àvia i la mateixa Gabriella. En veure-les, l'emoció va ser immediata: "Com els he trobat a faltar a tots...", confessava amb la veu entretallada mentre les observava amb tendresa.

| Mediaset

A més, Manuel González ha tingut un altre retrobament important en veure's a si mateix al mirall després de setmanes a 'Supervivientes'. La sorpresa va ser majúscula en descobrir com havia canviat físicament: "M'he quedat escurridíssim, sense cul, increïble". També va reparar en el seu somriure, que ha rebut moltes crítiques i burles en els últims mesos a 'Supervivientes': "Estan molt bonics, els veig molt blancs, però molt bé", afegia amb humor.

Malgrat el desgast físic, Manuel González va voler deixar clar que la seva essència segueix intacta. "El cos pot canviar, però la patata sempre és la mateixa", reflexionava amb sinceritat, abans d'afirmar convençut: "Seguiré sent jo mateix tota la vida".

Finalment, un altre dels moments més esperats per a ell va ser el retrobament amb el menjar. Manuel González va poder gaudir de hamburgueses, patates, pasta i dolços. Un autèntic festí després de setmanes d'escassetat, que li ha servit per recarregar energies i tornar a Espanya amb més ganes que mai.

Cal destacar que, aquest dimarts, al 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes', Manuel González arribarà al plató per fer balanç del seu pas per 'Supervivientes'. Es retrobarà amb els seus éssers estimats, entre els quals es trobarà la seva actual parella, Gabriella Hahlingag, amb qui podrà abordar els creixents rumors d'infidelitat.