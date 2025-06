Antonio Rossi sentencia ara l'estratègia de Montoya i Anita després de 'Supervivientes'

L'Anita i en Montoya han tornat a protagonitzar una polèmica amb l'Álvaro Muñoz Escassi a 'Supervivientes'. La jove va acusar el genet de no tractar-la bé i d'excloure-la dels plans de pesca del grup. Aquest tema ha estat tractat aquest dilluns 9 de juny al plató de 'Vamos a ver', amb opinions clares entre els col·laboradors.

"No us sembla que són polèmiques massa forçades? S'intenta forçar al màxim l'enfrontament, la polèmica, la victimització...", preguntava Joaquín Prat. Setmana rere setmana el públic aprova el que estan fent perquè els salva, per què han de canviar? Serien ximples si canviessin d'estratègia", responia Sandra Aladro.

D'aquesta manera, l'Antonio Rossi sentenciava el concurs de l'Anita i en Montoya des de 'Vamos a ver': "Porten tot el concurs aïllant-se. Quan estaven amb la Carmen Alcayde van aconseguir que fins i tot ella estigués aïllada i després li van retreure que es relacionés amb la resta, però ells han estat aïllats tot el concurs. Però clar, ha estat una telenovel·la".

| Telecinco

"El que el públic veu és que la resta dels seus companys sempre els menyspreen com a concursants de 'Supervivientes'. Vosaltres feu vídeos i no feu altres coses els diuen, però l'Anita ha estat una concursant molt completa", apuntava aleshores l'Adriana Dorronsoro sobre 'Supervivientes'.

"La pua és el millor exemple, que l'Escassi aprofita per carregar contra l'Anita, mentre que ella el menysprea perquè està convençuda que la resta són inferiors. Aquesta és l'actitud", afegia l'Alessandro Lequio a 'Vamos a ver' sobre el joc de la parella a 'Supervivientes'.

Per la seva banda, en Kike Calleja es posicionava en contra del genet: "Mira la manera de parlar de l'Escassi a l'Anita. Li diu que li parli el just, li llença les ulleres de mala manera... Tampoc hi ha una cordialitat per part d'ells". Tanmateix, l'Alessandro Lequio seguia defensant el seu argument: "Aquesta actitud de superioritat, sentir-se superiors, i que passi el que passi es salvaran perquè són els preferits del públic, enerva a qualsevol"