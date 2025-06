Alessandro Lequio no es talla a l'hora de assenyalar el canvi de Makoke després de 'Supervivientes'

L'expulsió de Makoke de 'Supervivientes' continua donant molt de què parlar.Pocs esperaven que arribés pràcticament a la final del reality, ni tan sols ella mateixa.El seu pas per 'Supervivientes' ha estat comentat pels col·laboradors de 'Vamos a ver'.

"95 dies després, si t'expulsen o no et salven, tampoc passa res.El que havies de fer ja ho has demostrat. Només se'l pot endur un i la teva feina, per la qual et paguen cada setmana, l'has fet bé", començava Joaquín Prat el debat de 'Supervivientes' a 'Vamos a ver'.

"Ella ni s'ho imaginava que arribaria gairebé al final",deia Antonio Rossi, una cosa en què Carmen Borrego també coincidia:"Ni ella, ni la seva família.Ho ha explicat el seu xicot, que tots pensaven que Makoke estaria allà 15 dies i no ho aguantaria.Crec que ha fet un bon concurs i a les proves tampoc m'ha sorprès perquè està molt forta".

| Mediaset

"Fixa't si és llestaMakoke que podria haver utilitzat coses de la seva vida privada que ens podria haver donat molt de contingut i joc aquí fora.Ella no ha parlat absolutament de res, però pregunta als altres, sap on ha d'anar", afegia Kike Calleja.

"És força real tot el que explica, que ni s'ho esperava, ni s'ho plantejava.Ha estat allà per ella mateixa, ho ha aconseguit, ningú donava un duro per ella i està feliç", deia Antonio Rossi a 'Vamos a ver'.

"Makoke ha fet un bon concurs i podria haver posat molta cosa de la seva vida que no ho ha fet.Ha deixat de banda la seva vida, que és molt estrany allà, perquè el coco et traeix i acabes parlant", deia aleshores Carmen Borrego al debat de 'Vamos a ver'.

Per la seva banda, Alessandro Lequio opinava sobre les primeres imatges al mirall de Makoke:"Ha de recuperar una mica de cos, però el cul no li ha quedat tan malament". "Està espectacular", opinava Adriana Dorronsoro. "S'ha queixat que s'ha quedat sense cul, però realment està molt bé", deia Giovanna González.