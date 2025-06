Alessandro Lequio sentencia ara l'actitud de l'Anita i Montoya a 'Supervivientes'

Sembla que la pau ha arribat a l'illa de 'Supervivientes'. A menys d'una setmana de la final, els concursants han deixat enrere les seves rancúnies per intentar conviure en tranquil·litat els últims dies. Un canvi d'actitud que no ha agradat als col·laboradors de 'Vamos a ver'.

"El bon rotllo no m'ha agradat, els concursants no s'han mullat gens, ara tothom vol arribar a la final amb tothom", començava el debat Giovanna González. En la mateixa línia opinava Alexia Rivas: "No pot ser que t'estiguis barallant amb tothom, que això era fort, i quan arriba el moment de mullar-se diuen 'ai no, Escassi'".

"Sembleu nous, l'última setmana hi ha un bon rotllo que està absent durant la resta del concurs. L'última setmana, quan tots se'n van el mateix dia, tot és meravellós. De fet, es repartien el menjar amb tothom i ja els era igual perquè veuen la porta de sortida", sentenciava Antonio Rossi.

| Mediaset

"Ells dos tenen clar que són les estrelles del reality, mentre Montoya intenta empatitzar, l'Anita no amaga el seu menyspreu a la majoria dels concursants. Li és igual, ja sap que un guanyarà", opinava Alessandro Lequio. "Ja els és igual, ja tindran els enfrontaments després", afegia Antonio Rossi.

"Escassi va dir que no pujaria a l'helicòpter amb Montoya, que preferia no arribar a la final. I ara, com que ha de menjar, li sembla bé i ara vol", destapava Giovanna González a 'Vamos a ver'. "Ja han intimat, han anat a la letrina junts, han passat cosetes...", bromejava Alessandro Lequio sobre 'Supervivientes'.

Tanmateix, Adriana Dorronsoro donava suport al canvi d'actitud dels concursants: "Això és el millor, que tots s'emportin bé, perquè volen arribar a la final junts". "Això ho criticaven de la Carmen i la Makoke. Aquí tenim dues vares de mesurar, perquè anaven al carrer i eren molt dolentes per portar-se bé a la final", sentenciava Alexia Rivas.

"No és el mateix moment de concurs, aquí ja els és igual 'Supervivientes'. Volen veure's a Madrid i pujar a l'helicòpter", concloïa Pepe del Real el debat a 'Vamos a ver'.