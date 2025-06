L'Anita pren una decisió inesperada en plena crisi amb Montoya després de 'Supervivientes'

Després de sis mesos d’intensa exposició pública, Anita Williams ha decidit desconnectar del focus mediàtic. La finalista de 'Supervivientes' es troba en un procés de reconstrucció personal després del seu pas pel reality i la recent ruptura amb Montoya. Així ho ha compartit amb el periodista Pepe del Real, qui ha explicat els detalls a 'Vamos a ver', que també ha mostrat unes imatges inesperades del jove.

El desgast emocional acumulat durant l’aventura televisiva i els conflictes sentimentals que arrossega des de la seva sortida de Hondures han portat Anita Williams a prendre una determinació ferma: apartar-se durant un temps per centrar-se en allò realment important. "Aquest matí he parlat amb l’Anita, em diu que està tranquil·la, que per fi està on havia d’estar. Està veient la seva família i que es dedicarà un temps, que li fa falta", explicava Pepe del Real en directe, reflectint l’estat actual de la jove.

La situació amb Montoya, marcada ara pel silenci i la distància, també ha pesat en la seva decisió. Tot i que no tanca la porta a una possible reconciliació, Anita Williams prefereix marcar distància per ara. "Respecte a Montoya no vol dir d’aquesta aigua no en beuré, però de moment necessita temps, prefereix estar separada i veure com evolucionen les coses", afegia el col·laborador.

| Telecinco

La seva prioritat ara és el seu fill, la seva família i el seu propi equilibri. Lluny de buscar titulars, la concursant de 'Supervivientes' opta pel descans i la intimitat. "Ella s’aturarà ara, li toca descansar i diu que tornarà d’aquí a un temps", comunicava Pepe del Real, anticipant així un parèntesi indefinit en la seva vida pública.

També a 'Vamos a ver', Antonio Rossi aportava la seva visió sobre la situació, apuntant al desgast emocional que han patit tots dos protagonistes de la història. "Divendres, quan vam entrevistar l’Anita, molts coincidíem que això els ha desbordat a tots dos. Els inputs que han rebut de familiars, la manera d’afrontar les crítiques... Tots dos no saben com gestionar això i s’estan curant cadascú pel seu mètode", deia el periodista.