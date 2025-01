Ángel Cristo JR dona la mala notícia a Ana Herminia, que es trenca a 'GH DÚO'

L'última gala de 'GH DÚO' va estar marcada per un intens moment protagonitzat per Ana Herminia i el seu marit, Ángel Cristo JR.Després d'una setmana complicada dins de la casa, Ana Herminia va rebre un missatge des del plató. Encara que eren unes paraules plenes de suport, també incloïa una crítica directa al seu comportament recent.

Tot va començar amb el polèmic malentès entre Ana Herminia i Javi Mouzo, a qui va acusar d'"agressió" després d'unes palmades al genoll. Des del plató, Ángel Cristo JR, encara que va defensar la seva dona, no va dubtar a assenyalar el seu error: "Ella reconeixerà els seus errors. No puc dir que allà es distorsiona la realitat, no és just, però si Ana Herminia veiés les imatges, s'adonaria que no és com creu".

"Has comès un error, quan surtis fora ho veuràs. Passa pàgina, fora estaré per al bo i per al dolent", eren les paraules d'Ángel Cristo JR que entraven a 'GH DÚO'. No obstant això, Ana Herminia es trencava i acudia al confessionari per anunciar, de nou, el seu abandonament voluntari.

| Mediaset

"És la meva vida sencera, és el que més estimo. Sabia que a ell aquesta part, per tot el que hem viscut i com es va entendre, no li agradaria, però ell també sap d'alguna cosa que em va passar i que no m'agrada que m'invaeixin i em toquin així en el moment i la situació en què estava, no ho puc parlar aquí. Ho parlaré amb el meu marit a casa", va reaccionar.

D'aquesta manera, Ángel Cristo JR va tenir l'oportunitat de dirigir-se novament a Ana Herminia per tranquil·litzar-la i animar-la. "Ho estàs fent fenomenal, dones vida a la casa, ets un pilar fonamental, ho estàs fent súper bé. Continua fent les coses i no et quedis amb el que t'he dit, no li donis més voltes. Les nenes estan fenomenal, tot el que et preocupava meu ha sortit bé, tens tot el meu suport i la meva comprensió, no et jutjo per res, saps que t'estimo", va dir.

Commoguda per les paraules del seu marit, Ana Herminia va respondre agraïda, reafirmant el vincle entre ambdós. "T'estimo, amor meu, gràcies de veritat", va dir, abans de tornar a la casa de 'GH DÚO'.