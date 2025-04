Última hora de 'Supervivientes': Koldo Royo ha estat evacuat pel seu estat de salut

L'aventura ha donat un gir inesperat a 'Supervivientes'. Koldo Royo, el concursant de més edat del reality, ha hagut de ser evacuat després d'experimentar un deteriorament físic preocupant. Als seus 67 anys, portava setmanes demostrant una resistència exemplar, però aquest diumenge, durant l'emissió de 'Conexión Honduras', va encendre totes les alarmes amb una davallada de salut.

Koldo Royo, que s'enfrontava a una nova nominació, va sorprendre en demanar la seva sortida voluntària de 'Supervivientes'. Encara que ja havia evidenciat certs símptomes de fatiga en dies anteriors, la situació es va agreujar considerablement. Segons informa Mediaset, es va tractar d'una "situació límit" que va obligar a prendre mesures immediates.

"He tingut uns marejos, tinc molt cansament i no respiro. Em costa"; va dir durant una revisió mèdica. Davant d'aquests símptomes, l'equip de 'Supervivientes' va procedir a prendre-li la tensió i la saturació d'oxigen, després de la qual cosa el professional li va recomanar abandonar el campament i recollir les seves pertinences. En les últimes imatges avançades per Telecinco, se'l veu embarcant en una barca rumb al centre mèdic més proper.

| Mediaset

Totes les mirades estan posades en l'emissió de 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes', amb Carlos Sobera, que abordarà en profunditat l'estat de salut de Koldo Royo. L'audiència podrà conèixer l'última hora i saber si la seva permanència en el concurs és viable. Com sempre, la decisió final dependrà exclusivament del criteri mèdic.

D'altra banda, es viurà la salvació d'un dels integrants de la nova llista de nominats: Joshua, Koldo, Makoke i Manuel. A més, també hi haurà la visita sorpresa de Gal Marom, parella de Pelayo. Així com la reincorporació a l'aventura com a concursant de ple dret de Carmen Alcayde.

A més, els supervivents disputaran el joc de pre-líder, titulat "Desafiant Hades". Aquest posarà a prova la seva capacitat de resistència mantenint-se sobre una creu de fusta i metall amb diferents esglaons construïda sobre l'aigua. Així com un joc de recompensa, "El repte de Hydros", que premiarà el millor i més eficient treball en equip.

Per últim, alguns dels concursants s'enfrontaran al test de cultura general que concedirà xocolata per cada encert i bitxos picants per cada error.