Joaquín Prat sentencia Makoke després de la seva última ficada de pota a 'Supervivientes'

L'última entrega de 'Supervivientes' ha tret a la llum una notícia que podria canviar per sempre la vida de l'Anita després de 'Supervivientes'. Makoke va ser l'encarregada d'airejar per l'illa que la jove podria estar embarassada després d'aparentment haver engreixat. Una notícia que ha estat comentada al plató de 'Vamos a ver', amb grans crítiques a la concursant.

De fet, el més dur amb Makoke ha estat Joaquín Prat, que ha obert debat: "És un tema tan delicat que de vegades és millor fer-se un puntet a la boca. Sobretot perquè és una cosa que has de verbalitzar tu si ets el protagonista, ni d'oïdes, ni de rumors... Crec que Makoke s'ha ficat en un jardí important, s'ha oblidat de la supervivència i s'ha transmutat en tertuliana".

"Està en fase 'tiro la pedra i amago la mà', que és el que li deien ahir, que està recollint cable. Crec que s'equivoca, quan a més li pregunta des de quan no té la regla, quan ningú allà la té després de tres mesos. I és la seva intimitat", afegia Alejandra Prat a 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"I hi ha preguntes de si han tingut o no relacions, però és que quan una dona no menja i té aquest nivell de no estar alimentada que et canvia tot, deixes de tenir la regla. Això els passa a totes", opinava també Alejandra Rubio.

De fet, Alexia Rivas explicava la seva pròpia experiència: "Allà pots agafar qualsevol mínima bactèria, que després és una tonteria, i a Espanya se't passa. Jo quan vaig anar com a fantasma del passat vaig tornar amb una panxa que semblava una embarassada de vuit mesos i mai havia pesat menys. És un efecte col·lateral del cos, que quan agafes una bactèria se t'infla l'abdomen perquè es menja malament i el peix es menja molts cops cru".

"Es pot tenir panxeta perdent pes, però, en qualsevol cas, no l'he vista gens preocupada. L'Anita és una dona que ha estat mare molt jove i sap com funcionen aquestes coses. Les sorpreses existeixen, però crec que Makoke s'ha ficat en aquesta història per tenir protagonisme", opinava Alessandro Lequio a 'Vamos a ver'.

"Quan van tenir la trobada de la cita a soles a Cayo Paloma fa escasses tres setmanes. Seria molt aviat perquè es notés l'embaràs", deia Alejandra Prat. "En una falta no s'engreixa i aquesta panxa és més d'inflor que d'engreixar", concloïa Sandra Aladro a 'Vamos a ver'.